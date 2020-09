Einbruch in Kirche scheitert

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Schaden in Höhe von rund 2000 Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch in die Kirche St. Bonifatius angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, versuchten die Einbrecher zwischen Donnerstag 17.15 und Freitag 11 Uhr in das Gebäude einzudringen. Ihr Versuch, zwei Türen aufzuhebeln, scheiterte.

Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen, die in diesem Zusammenhang im genannte Zeitraum in der Volpertshäuser Straße auffielen, erbittet die Polizei in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-91 80 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.