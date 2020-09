Einbrüche in Vereinsheime mehren sich im Lahn-Dill-Kreis

Einbrecher hebeln oft Türen und Fenster auf und verursachen dadurch enorme Schäden für die Vereine. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Wetzlar/Dillenburg. Regelmäßig finden sie sich derzeit in den Polizeimeldungen: Berichte über Einbrüche in Vereinsheime im Lahn-Dill-Kreis. So ein Einbruch bedeutet für viele Vereine finanziell eine starke Belastung. Die Schäden am Heim selbst sind dabei in den meisten Fällen größer als der Wert der entwendeten Gegenstände. Yasmine Hirsch, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lahn-Dill, gibt Auskunft, auf was Vereine achten können und was sie wissen sollten.

Nehmen Einbrüche in Vereinsheime zu?

Die Tendenz lautet: Ja. In den letzten Monaten ist es in der Region gehäuft zu Einbrüchen in Vereinsheime gekommen. Ob das Zufall ist oder ob die gleichen Einbrecher immer wieder zuschlagen, ist nicht bekannt.

Was wird gestohlen?

Je nach Inventar des Vereinsheims ist das unterschiedlich. Meistens werden geringwertige Sachen entwendet. Es wird grundsätzlich alles mitgenommen, was da ist. Ob es sich dabei um einen Flachbildfernseher, eine Geldkassette oder einen Fön handelt, ist egal. Meistens ist das Diebesgut gering und der Schaden am Vereinsheim ist dafür durch das Aufhebeln von Türen und Fenstern manchmal doppelt so hoch. Das ist dann für die Vereine umso tragischer.

Spielt Vandalismus auch eine Rolle?

Im Zuge der Einbrüche kommt es zu Sachbeschädigungen an den Vereinsheimen. Häufig sind Türen und Fenster betroffen, aber auch im Heim selbst kann es zum Beispiel durch das Durchwühlen von Schränken zu Schäden am Inventar kommen.

Wie stehen die Chancen, nach einem Einbruch die Diebe zu fassen?

Meist gilt es zunächst, den Tatzeitraum einzugrenzen. Das ist oftmals schwierig, da manche Vereinsheime mehrere Tage am Stück nicht besucht werden - coronabedingt war das in den letzten Monaten vermehrt der Fall. Spuren werden dann, sofern auffindbar, sichergestellt und wenn es gut läuft, kann ein Treffer in der Datenbank erzielt werden.

Sind "Muster" im Vorgehen der Einbrecher bekannt?

Jüngst wurde ein Muster im Vorgehen der Einbrüche erkennbar: Bei mehreren Einbrüchen wurde jeweils ein Pokal aus der Vitrine auf den Tresen oder Tisch gestellt. Der Pokal diente womöglich als Fotomotiv, mit dem posiert wurde, sozusagen als trophäenhaftes Andenken an den Einbruch aus Tätersicht. Wer Fotos im Netz sieht, auf dem jemand mit einem Pokal posiert und sich in einem Vereinsheim befindet, das bekanntermaßen keine Verbindung zu ihm hat, der hilft der Polizei aktuell mit Hinweisen.

Welche praktischen Tipps gibt es, um sich als Verein vor Einbruch und Diebstählen zu schützen?

Die Installation von Außenbeleuchtung ist ratsam. Vereinsheime befinden sich oftmals außerhalb oder am Rand von Ortschaften und die Einbrüche geschehen unbemerkt im Dunkeln. Wenn aber ein Bewegungsmelder anspringt, ist die Chance größer, dass Zeugen auf den Einbruch aufmerksam werden und im Licht etwas sehen. Dabei gilt zu beachten, dass der Bewegungsmelder in einer Höhe von drei Metern angebracht wird. So können die Diebe ihn nicht ohne Weiteres ausschalten.

Was kann noch getan werden?

Es ist außerdem wichtig, insgesamt keine Wertsachen im Vereinsheim liegen zu lassen. Es sollte nichts im sichtbaren Bereich liegen. Das heißt, dass auch schon ein beleuchteter Kühlschrank für einen Dieb ein Grund sein kann, einzubrechen, selbst wenn sich dort nur Getränke befinden.

Wann und wie können sich Vereine an die Polizei wenden?

Es gibt für Vereine die Möglichkeit der kriminalpolizeilichen Beratung. Diese ist kostenlos und kann jederzeit angefragt werden. Bevor es überhaupt erst zu einem Einbruch kommt, kann die Beratung greifen. Die Vereine erhalten wertvolle Hinweise, wie beispielsweise Fenster und Türen nachjustiert werden müssten.