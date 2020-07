Eine Bestätigung und ein Politikwechsel

Ansichten aus Avignon (l.) und Schladming. In den beiden Wetzlarer Partnerstädten hat es Kommunalwahlen gegeben. In der französischen Stadt wurden die Verhältnisse weitgehend bestätigt, in Schladming dagegen verlor die ÖVP erstmals nach 45 Jahren ihre Mehrheit im Gemeinderat. Fotos: Stadtverwaltungen