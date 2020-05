Eine Brücke zur Familie bauen

Das Ethikkonsil am Lahn-Dill-Klinikum wurde 2009 eingerichtet. "Ziel war und ist es, die Ärzte unseres Hauses bei konkreten ethischen Fragestellungen in der Behandlung eines Patienten zu beraten", sagt Birgitta Killing, Chefärztin der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin am Klinikum Wetzlar. Daraus entstanden sei in der Corona-Krise die Arbeitsgruppe Ethik. "Hier beschäftigen wir uns mit Fragen, die im Rahmen der Corona-Pandemie auftreten und über die rein medizinische Versorgung der Patienten hinausgehen." So sei bereits ein Unterstützungsangebot für Mitarbeiter eingerichtet worden, die durch die aktuelle Situation zusätzlich belastet sind. Kern des Konzepts ist eine psychologische Sprechstunde, die von den Mitarbeitern inzwischen intensiv genutzt wird, so Killing.