Eine ganze Branche sieht rot

Wetzlar/GIESSEN/Wettenberg (red). In mehr als 250 deutschen Städten springt das Licht in der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, an zahlreichen Gebäuden auf die Farbe Rot. Auch in Wetzlar werden etliche Gebäude im Rahmen der bundesweiten Aktion "Night of Light" illuminiert. Damit möchte die Kultur-, Event- und Veranstaltungsbranche auf ihre prekäre Situation in Zeiten von Corona hinweisen.

Gesprächsrunde vor

dem Wetzlarer Dom

Die Rittal-Arena wird mit 50 Scheinwerfern in Szene gesetzt. Außerdem werden die Eventwerkstatt der Firma Hico-Veranstaltungstechnik im Dillfeld, das Kulturzentrum Franzis, die Weltkugel am Leitz-Park, die Stadthalle und der Sendemast am Hörnsheimer Eck angestrahlt. Ebenfalls ist geplant, die Beleuchtung der Brücke zwischen Leica Microsystems und dem Neuen Rathaus Wetzlar rot zu illuminieren. Auch der Wetzlarer Dom wird in rotes Licht getaucht. Dort wird es eine Gesprächsrunde geben: Neben Dirk Daniels, Künstler und Inhaber der five live Eventagentur, und Benjamin Dehmer von CB Akustik, die die Aktion im Wetzlarer Raum organisieren, werden sich auch Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und die Landtagsabgeordneten Frank Steinraths (CDU) und Hermann Schaus (Linke) den Fragen von Moderator Frank Mignon stellen. Die Interviews werden am illuminierten Dom aufgezeichnet und sind am kommenden Tag in der Facebook-Sendung "frank & frei bewegt" zu sehen. Auch ein kurzer Livestream vom Domplatz ist geplant.

Neben Gebäuden in Gießen und Marburg wird auch die Burg Gleiberg in Wettenberg in rotes Licht getaucht.