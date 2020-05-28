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Donnerstag, 28.05.2020 - 10:00
3 min

Eine Million Euro fürs Überleben

Ihre 250 Vereine sind der Stadt Wetzlar lieb und teuer. Deshalb wurde in der Corona-Krise ein spezielles Hilfsprogramm beschlossen.

Steffen Gross: Redakteur Wetzlar
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Stadt wird Wetzlars Vereinen in der Corona-Krise mit einem Hilfsprogramm unter die Arme gegriffen. Illustration: Boehmer/stock.adobe

Wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Stadt wird Wetzlars Vereinen in der Corona-Krise mit einem Hilfsprogramm unter die Arme gegriffen. Illustration: Boehmer/stock.adobe

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WOHER DAS GELD STAMMT

Die rund eine Million Euro, die das Überleben der Wetzlarer Vereine in Corona-Zeiten sichern sollen, setzten sich aus den ursprünglich veranschlagten 234 000 Euro Sportförderung (ohne Verträge), 133 000 Euro für Soziales inklusive Integration (mit und ohne Verträge), 60 000 Euro Jugendförderung, 223 700 Euro (ohne Verträge) sowie 339000 (mit Verträgen) Kulturförderung, 40 000 Euro für Brandschutz und etwa 10 000 Euro für den Umweltbereich zusammen.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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