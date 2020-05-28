Donnerstag, 28.05.2020 - 10:00
3 min
Eine Million Euro fürs Überleben
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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WOHER DAS GELD STAMMT
Die rund eine Million Euro, die das Überleben der Wetzlarer Vereine in Corona-Zeiten sichern sollen, setzten sich aus den ursprünglich veranschlagten 234 000 Euro Sportförderung (ohne Verträge), 133 000 Euro für Soziales inklusive Integration (mit und ohne Verträge), 60 000 Euro Jugendförderung, 223 700 Euro (ohne Verträge) sowie 339000 (mit Verträgen) Kulturförderung, 40 000 Euro für Brandschutz und etwa 10 000 Euro für den Umweltbereich zusammen.
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