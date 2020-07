Eine Million Verlust im Stadtbusverkehr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (pre). Im Juni haben sich für den Nahverkehr zuständige Dezernenten aus mehreren hessischen Kommunen an den Bundesverkehrsminister gewandt und um Unterstützung für den ÖPNV gebeten. Bislang, berichtete der Wetzlarer Umwelt- und Verkehrsdezernent Norbert Kortlüke (Grüne), habe man noch keine Antwort von Andreas Scheuer (CSU) erhalten.

Durch den Rückgang der Fahrgäste sei allein in Wetzlar mit Einnahmeausfällen in Höhe von einer Million Euro zu rechnen. "Wir brauchen dringend die Zusage, dass das Geld aus den Hilfspaketen bei uns ankommt."

Besonders von Corona getroffen ist die Firma Gimmler, die zum einen den Stadtbusverkehr in Wetzlar fährt, mit ihrem zweiten Geschäftsbereich daneben aber auch touristische Reisen anbietet. Sie habe ab Mitte März alle Fahrten streichen müssen und starte nun langsam wieder in den Reiseverkehr. Die lange Pause habe unter anderem auch daran gelegen, dass Hotels und Attraktionen, die Gimmler normalerweise ansteuert, geschlossen waren, so Kortlüke weiter.

Gimmler bietet wieder touristische Reisen an

Von Normalität lässt sich trotz wieder anlaufender Reisen freilich nicht sprechen. Kann der Mindestabstand im Bus nicht eingehalten werden, müssen auch dort Masken getragen werden. Das gilt auch beim Aus- und Einsteigen. Zudem darf das Gepäck nur vom Fahrer ein- und ausgeladen werden, informiert die Firma Gimmler Reisegäste auf ihrer Homepage.

Laut Geschäftsführer Manfred Thielmann sind bislang rund 1000 ausgefallene Reisen rückabgewickelt worden, dies habe enorm viel Zeit in Anspruch genommen. Viele Kunden hätten sich für Gutscheine statt für eine Rückerstattung entschieden.