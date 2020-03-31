Dienstag, 31.03.2020 - 19:00
3 min
Einen Tag vor Übergabe der Stadt Wetzlar schießen Fahnenjunker zwei US-Panzer ab
CTV+I2I0rzkupvN8Y2V+XUOlMFxhVRSfplOxnJHtLJ1ypzyeLJ5cp2AbMJ4tH3ElMJy0n3YQcTM0MFOSozEyVR3QcUW6VQR5AQHtozSwnPOKMKE6oTSlVUMipaYQiTAeMJ4fVTymqPOxo3W0VUMiovOynJ5ypvOaMJ9lMT5yqTIhVT1coTy0j6ElnKAwnTIhVRqyM2Ihq2IbpvOeMJyhMFOGpUIlVT1ynUVhVREcMFOKMJuloJSwnUDtMUYQcT5aqPOhLJAbVSqyp3Eyovjtraqcp2AbMJ4tE2yyj59yovO1ozDtGJSlLaIlMlOmo2kfVTIcozHtIzIlqTIcMTyaqJ5ap2kcozyyVTS1MzqyLzS1qPO3MKWxMJ4h
FJ4tqzyyoTIhVR9lqTIhVUAwnTmQcTq0VTEunTIlVT51ovOxnJHtH3E1ozEyVTEyplOJo2kep3A0qKWgpl4tETSmVTkyqUc0MFOOqJMaMJWiqPOuqKZtLJk0MJ4tGpBxoz5ypz4tqJ5xVRgcozEypz4tp29foPOxnJHtpTIlp29hMJkfVUIhMPOgnJkcqZBxpzymL2ttj7kvMKWfMJqyozHtIIZgDKWgrFOuqJMbLJk0MJ4hVRygVRguoKOzVTWyMzyhMTIhVUAcL2ttraIxMJ0tEzSbozIhnaIhn2IlYPOuoUAiVTc1ozqyVR9zMzy6nJIlp2Shq8BxpaEypvjtLKImVTEypvOTLJuhMJ5dqJ5eMKWmL2u1oTHtLKIzVTEypvOGpTyfLaIlMl4=
DJ0tZwthVR3QcUW6VQR5AQHfVTIcozIhVSEuMlO2o3VtEJyhozSboJHtMTIlVSA0LJE0YPOaMJkcozq0VUc3MJyyovO2o24tnJuhMJ4tMTIlVRSvp2AbqKAmVTcyVTIcozImVTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVSOuoacypaZhVRoQiUVtMTSmVUqynKEypzHtF3WcMJqmM2ImL2uynTIhVTyhVTEypvOGqTSxqPOcp3DtMTSmVTSfoTIlMTyhM3ZtqfB2oTkcMlOvMJEyqKE1ozqmoT9mYt==
ETIlVTIlp3EyVRMuoTjtnKA0VTS1plOxMKVtFTIloJShoaA0MJyhMKVtH3ElLpBsMFOxo2g1oJIhqTyypaDhVRqyM2IhVQHhZmNtIJulVUWioTkyovOuoJIlnJguozymL2uyVSOuoacypvO2o24tDpBsoTSlVTuypzShYPO3o2kfMJ4tMUIlL2ttGzyyMTIlM2yloJImVTyhVSWcL2u0qJ5aVRqcMpBsMJ4hVREiL2ttMTS6qFOeo21gqPOyplO2o3WypaA0VT5cL2u0BvOSnJ4toTS1qTIlVRghLJkfVTIlqZB2oaDfVTEyoz4tLKImVTIcozIgVRuuqKZtnJ4tMTIlVRuypz1uoz5mqTIcozIlVSA0pzUQa2HtnTS0VTIcovOxMKI0p2AbMKVtEzSbozIhnaIhn2IlVTIcozIhVSIGYIOuoacypvOgnKDtMJyhMKVtHTShrzIlMzS1p3DtLJWaMKAwnT9mp2IhYvOUMKW0paIxVRc1ozptLKImVRuypz1uoz5mqTIcovOvMKWcL2u0MKD6VPWRnJHtDJ1ypzyeLJ5ypvOypfB2MzMhMKEyovOxLKZtEzI1MKVtqJ5xVUAwnT9mp2IhVUIhp2IlVRuuqKZtnJ4tDaWuozDhVRSfplO3nKVtMTShovOfj7MmL2uyovO3o2kfqTIhYPO3qKWxMFO1oaZtMTyyplO2MKW3MJulqP4tETSmVRqyLfBxqJEyVTWlLJ5hqTHtpzImqTkiplOuqKZhVREcMFODLJ56MKWvMKAuqUc1ozpfVTEupaIhqTIlVTEypvOYo21gLJ5xLJ50YPO3LKVtqJ1mVRkyLzIhVTqyn29goJIhYvOKLKZtLKImVTEyoFOxMKI0p2AbMJ4tH29fMTS0MJ4tM2I3o3WxMJ4tnKA0YPO3MJaQalOcL2ttozywnUDhVRIlVTymqPOhLJAbVTucoaEyovQQiTWypvOxMJ4tGTyhp2IhLzIlMlOuLzqynTS1MJ4hVt==
DaWyoz5yozEypvODLJ56MKVtn29goKDtLJ4tEJywnTHtraIgVSA0MJuyot==
ETyyVSOuoacypzMuqKA0VUqupvOynJ5yVPW0MKIzoTymL2uyVSquMzMyVvjtq2yyVRucp3EipzyeMKVtF2Slp3EyovODo3WyrzSaVTS1plOKMKE6oTSlVUAuM3DhVREcMFNkBGDlVTyhVREyqKEmL2ufLJ5xVTIlMaIhMTIhMFOVLJ5xq2SzMzHtq2ylMPO2o24tMJyhMJ0tGJShovOuLzqyp2Abo3AmMJ4fVTEypvOGpUWyozqmLKE6VTWinUW0VUAcL2ttoJy0VZB8LzIlVQRjZQNtE3WuMPOxqKWwnPOxMJ4tHTShrzIlp3EunTjfVTI4pTkiMTyypaDtnJ0tFJ5hMKWyovO1ozDtqZB2qTI0VTEipaDtMTyyVRWyp2S0raIhMl4=
FJ4tI2I0rzkupvOcp3DtMfB8pvOxMJ4tZwthVR3QcUW6VQR5AQHtMJyhVUqynKEypzIlVRIcoaAuqUbtMTyyp2IlVSquMzMyVTEin3IgMJ50nJIlqQbtDJ0tGzSwnT1cqUEuMlOvMKElMKEyovOxnJHtMKWmqTIhVTSgMKWcn2ShnKAwnTIhVRguoKOzqzIlLfBxozEyVTEuplOGqTSxqTqyLzyyqPNgVTImVTuuozEyoUDtp2ywnPO1oFOGo2kxLKEyovOxMKZtAmt2YvOIHl1DLJ56MKWvLKEunJkfo25mYvOOoFOAnKE0LJptpz9foTIhVTElMJxtF2SgpTMjLJ56MKVtLKIzVTEypvOOoUEyozWypzqypvOGqUWuj59yVUA0LJE0MJyhq8BxpaEmYvOOoUZtMTIlVTIlp3EyVUMiovOcnT5yovOmnJAbVTS1MvOVj7MbMFOxMKVtEzSfn2Ihp3ElLpBsMFOxMKVtETyfoTWlj7kwn2HtofBxnTIlqPjtnKA0VTIcovOfLKI0MKVtF25uoTjtraHtqzIlozIboJIhBvOOqJAbVTucMKVtnKA0VTIcovOTLJuhMJ5dqJ5eMKVtoJy0VTEypvODLJ56MKWzLKImqPO2MKWuoaE3o3W0oTywnP4tEKVtnTS0qTHtp2ywnPOcovOynJ5ypvOIoaEypzoQiTulqJ5aVUMypaA0MJAeqPOaMJuuoUEyovjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOYLKWfVRMcp2AbMKVtLKImVSqyqUcfLKVhVSMcMKVtH29fMTS0MJ4tp3OlnJ5aMJ4tqz9gVTWlMJ5hMJ5xMJ4tHTShrzIlYPOxMKVtLJkfMJyhMFO3MJy0MKWzj6EbpaDtqJ5xVTShVTIcozIlVTqlo8BsMJ4tEJywnTHtLJ4tMTIlVREcoTkvpfB8L2gyVUc1oFOGqTIbMJ4tn29goKDhVREcMFOPMKAuqUc1ozptMzmQiTAbqTI0YvOnq2IcVRSgMKWcn2ShMKVtq2IlMTIhVUMiovO3MJy0MKWyovOTLJuhMJ5dqJ5eMKWhVTShM2ImL2uip3Ayov4tETyyVTShMTIlMJ4tLzIcMTIhVSOuoacypvjtMTyyVSEynJjtMTImVSA0o8BsqUW1pUOmVUAcozDfVT1uL2uyovOeMJulqPO1ozDtMzkcMJuyov4=
F2IcozHtZwDtH3E1ozEyovOmpZBxqTIlVTymqPOxMKVtF3WcMJptnJ4tI2I0rzkupvO2o3WvMJxfVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVRuipz4tqJ5xVSA0LJ5xo3W0n29goJShMTShqPOPpzShMPQQiTWypzqyLzIhVTEcMFOGqTSxqPOzpzIcq2yfoTyaVTShVTEuplNmBGZhVSIGYHyhMzShqTIlnJHgHzIanJ1yoaDfVT5uL2uxMJ0tMTyyp2HtMUWinTIhYPOKMKE6oTSlVTShp29hp3EyovOcovOGL2u1qUDtqJ5xVRSmL2uyVUc1VTkyM2IhYt==
ETyyVRMunT5yozc1ozgypvOmnJ5xVUElo3E6VTEyplO2o3WbMKWmMJuvLKWyovOYpzyyM3AyozEyplOzLJ5uqTymL2thVRgupzjtEzymL2uypvOvMKWcL2u0MKDtq2IcqTIlVZB8LzIlVTEyovNlBP4tGpBxpab6VPWSnJ5cM2HtEzSbozIhnaIhn2IlVUqioTk0MJ4tMTyyVREcoTkvpfB8L2gyVTSgVR5yqKA0j6ExqTIlVSOfLKE6VTyhVTEcMFOZqJM0VTcuM2IhYvOPMKAioz5yozHtDfB8pzqypvOeo25hqTIhVUAcMFOdMJEiL2ttqz9hVTEypvOGnJ5hoT9mnJqeMJy0VTybpzImVSMipzuuLzIhplQQiTWypacyqJqyov4tETyyVSIGYIOuoacypvObj6E0qTIhVTcuVTEcMFOTqKW0YPOxnJHtp2ywnPObnJIlVTMlj7kbMKVtMJyhoJSfVTWyMaIhMTIhVTuuqUEyYPOgj7kbMJkiplOxqKWwnTMunUWyov4v
ETyyVTucMKVtrzy0nJIlqTIhVRIlMJyaozymp2HtqJ5xVSAwnTyfMTIlqJ5aMJ4tp3EuoJ1yovOuqKZtMTIgVRW1L2ttVyqyqUcfLKVtZGx0AFVtqz9hVRgupaA0MJ4tHT9lMKcuMlO1ozDtETyyqTuypvOGpTyyj58h