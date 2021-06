Jetzt teilen:

WETZLAR - Seit uns diverse Apps auf dem Smartphone permanent in ihren Bann ziehen, kommt eine besondere Fähigkeit viel zu kurz: einfach mal den Blick schweifen lassen. Diesen Zweck verfolgt dieses Foto, das kein konkretes Problem oder Motiv zum Anlass hat, sondern lediglich einen Blick in die Landschaft bietet. Aus 100 Metern Höhe - also der Vogelperspektive im wahrsten Sinne des Wortes - blicken wir von Wetzlar aus nach Nordosten. Während sich vorne sehr vertraute Ansichten auftun, links die Spilburg, rechts das Blankenfeld, in der Mitte der Leitz-Park, wird es hinten im Tal schon etwas kniffliger. Dort liegt zu Füßen des Dünsbergs Waldgirmes, links Naunheim, rechts Dorlar und Atzbach. Wer ganz scharfe Augen hat und den Blick ein wenig schweifen lässt, der erspäht am rechten Bildrand Kinzenbach und Heuchelheim, dahinter Gießen. Foto: Pascal Reeber