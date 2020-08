Eingängige Melodien mit düsteren Texten

"Kenneth Minor'" mit Leadsänger Bird Christiani (r.) liefern im Wetzlarer Franzis düster-melancholische Songs ab. Foto: Markus Fritsch

WETZLAR - WETZLAR. Die Wiesbadener Band "Kenneth Minor" hat in wechselnder Besetzung schon für Furore gesorgt. Ihre treibende Kraft ist Sänger und Gitarrist Bird Christiani. Vor der Corona-Pause erschien mit "On my own" das dritte Album der Formation. Am Freitagabend spielte die Indie-Folk-Band im Wetzlarer Franzis und präsentierte facettenreiche Songs, von Neil Young über Bob Dylan bis zu Lou Reed und J.J. Cale. Bird Christiani gab dabei mit seiner verzerrten Epiphone-E-Gitarre den Sound vor; mal bluesig, mal mit fingerpicking folkig, oder aber im treibenden Punk-Rhythmus.

Das galt beispielsweise für den Song "Wrap up a deal", den man auf den US-Präsidenten Trump beziehen konnte. Auf jeden Fall sind die Songs eingängig. "Kenneth Minor" verstehen es auch, metaphernreich die Traurigkeit zu umschreiben, wie in "The Edge of Sadness". In Balladen setzte Bird Christiani seine Akustik-Gitarre ein, wenn er wieder zur E-Gitarre griff, verschleppte er verzerrt das Tempo, sodass die Songs etwas düster wirkten. Mit Bass (Andreas Lüttke), Drums (Florian Helleken) und der Gitarre (Bird Christiani) ist der Indie-Folk sehr rudimentär gehalten. Viel autobiografische Erlebnisse und Gesellschaftskritik fließen in die Texte mit ein.