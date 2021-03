Einladung zum Impfen für Ärzte und Personal kommt zu spät

Am vergangenen Wochenende sind 489 Ärzte und medizinisches Personal bei der vorgezogenen Impfung geimpft wordenFür das anstehende Wochenende rechnet der Kreis mit rund 1000 weiteren. In Summe also circa 1500. In einer Pressemitteilung des Lahn-Dill-Kreises war die Rede von 2500 Personen, die an diesen beiden Wochenenden geimpft werden sollen.

Diese Zahl wird voraussichtlich erreicht, wenn man die parallel laufenden Impfungen - pro Tag aktuell 250 Personen - an den vier Tagen hinzuzählt. Geimpft wird das medizinische Personal in der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen mit dem Impfstoff von AstraZeneca.