Einmaliges Festival im Wetzlarer Rosengärtchen

Sie ermöglichen Kultur im Rosengärtchen: Christoph Drewitz (vorne, rechts) und Frank Dauer (links), dahinter Sibylle Atzbach und Reinhard Strack-Schmalor sowie Jörg Kratkey (links) und Norbert Kortlüke, Ben Dehmer (links) und Michel Hunold. Foto: Gert Heiland

Jetzt teilen:

Wetzlar. Schwätzchen und Sektchen vor oder nach der Vorstellung oder in der Pause? Nun, das wird es nicht geben, beim Pop-up Kultur-Festival "Rosengärtchen live - Nähe auf Distanz". Was es aber geben wird, das ist hochklassige Livekultur. Was genau, das haben Christoph Drewitz, Initiator und künstlerischer Leiter, und Frank Dauer, Geschäftsführer des Mitveranstalters Mittelhessischer Kultursommer, am Donnerstag vorgestellt. Und zwar dort, wo das Spektakel stattfinden wird, auf der Bühne im - nach Absage der Festspiele - verwaisten Rosengärtchen.

Mit dabei: die Stadträte Norbert Kortlüke und Jörg Kratkey, Reinhard Strack-Schmalor (Aufsichts- und Kreisordnungsbehörde Lahn-Dill-Kreis), Michel Hunold, Sibylle Atzbach (Vorsitzende Mittelhessischer Kultursommer), Ben Dehmer (CB Akustik).

In Zeiten, in denen nicht viel gehe, so Drewitz, habe man sich zusammengetan, um zu sehen, was doch geht. Sein Dank ging an den Kultursommer und an alle anderen Unterstützer und Geldgeber. Schirmherrin sei übrigens Staatsministerin Angela Dorn.

Man habe ein Hygienekonzept ausgearbeitet, erzählte Drewitz, das den Segen des Lahn-Dill-Kreises findet. Was Strack-Schmalor unterstrich. Er lobte die Zusammenarbeit und das breit ausgearbeitete, flexible Konzept. Aber auch wenn das Festival den Segen des Kreises habe, so müsse man doch jede einzelne Veranstaltung genehmigen.

230 Zuschauer dürfen

ins Rosengärtchen

230 Zuschauer maximal dürfen ins Rosengärtchen. Da in der Stadthalle nur 122 zugelassen sind, so Kortlüke, gibt es für das Festival keinen Ausweichraum bei schlechtem Wetter, aber man erhalte bei der Buchung gleich einen Ausweichtermin, sagte Christoph Drewitz.

Das Hygienekonzept regelt zum Beispiel, dass jede zweite Reihe frei bleibt, sagte Hunold. Für die anderen könne man zwischen zwei und vier Tickets en bloc kaufen und müsse auch als Gruppe kommen und seine Plätze einnehmen. Beim Einlass werde ein Ausweis verlangt, zudem würden bei der Buchung online bereits die Kontaktdaten erfasst. Über zwei Eingänge kann man das Rosengärtchen betreten und später an vier Stellen verlassen. Das Publikum darf am Platz die Schutzmaske ablegen.

DAS PROGRAMM VON "ROSENGÄRTCHEN LIVE" "Rosengärtchen live" beginnt am 17. Juli mit der Entertainerin und Sängerin Gayle Tufts, die ein Best-of-Programm gemeinsam mit dem durch das Wetzlarer Musical "Lotte" bekannten Komponisten Marian Lux präsentieren wird. Die Gruppe "Spark - The Classical Band" kommt am 24. Juli, ein Hörgenuss für Klassikliebhaber und andere. Schauspieler André Eisermann wird seine legendäre Lesung von "Die Leiden des jungen Werther" nach vielen Jahren am 25. Juli zurück nach Wetzlar bringen. Am 31. Juli wird es mit "Best of Dirk Daniels & Friends" einen Abend mit echten Lokalmatadoren geben. Ausblick für den August: Die Stars aus dem Wetzlarer Musical "Lotte" kommen ebenso nach Wetzlar zurück, wie Chanson- und Musical- "Grande Dame" Katharine MehrlingDer bayerische Liedermacher und TV-Moderator Werner Schmidbauer wird den Abschluss der Veranstaltungsreihe am 17. August bilden. Er kommt, verriet Dauer, mit dem Wohnmobil direkt vom Norwegenurlaub. Aus lokaler Sicht wird Christoph Drewitz' erfolgreiche Inszenierung von "Der Vorname" des Neuen Kellertheaters Corona-kompatibel neu aufgelegt. Weitere Programmpunkte und genaue Termine folgen.

Gespielt werde maximal 90 Minuten ohne Pause, eine Gastronomie gibt es nicht, Getränke kann man aber vorbestellen und findet sie am Platz vor. So der Stand jetzt.

Man wolle den Künstlern die Möglichkeit geben zu spielen, erläuterte Drewitz seine Motivation, und dem Publikum Livekultur bietet. Aber auch kleinen Firmen, Mitarbeitern, Jobbern im Kulturbetrieb könne man so etwas helfen.

Das Pop-up im Motto bedeute, dass dieses Festival eine einmalige Angelegenheit sei, es erscheine am 17. Juli und verschwinde am 17. August. Dazwischen gibt es Schauspiel, Lesungen, Konzerte, Comedy, Klassik. Das Programm stehe, sei aber flexibel. Und so verkündete Drewitz ganz "frisch", dass im August noch das HR-Livehörspiel "Hund von Baskerville" kommt.

Kulturdezernent Kratkey freute sich, dass es gelungen ist, auch in der Krise dank Improvisation Innovatives zu generieren. Er sicherte finanzielle Unterstützung der Stadt zu und war "sehr angetan", dass sich Drewitz so engagiert.

Dauer freute sich auch, und zwar dass das Land und die anderen Unterstützer dem Kultursommer auch in diesem Jahr das Geld zur Verfügung stellen. So könne man Bühnen in ganz Mittelhessen für Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Sibylle Atzbach erinnerte, dass es das Geschäftsmodell des Kultursommers sei, Dinge zu ermöglichen. Daher passe das Festival dazu. Sie versprach, dass der Kultursommer auch in diesen schwierigen Zeiten ein verlässlicher Partner sei.

Karten gibt es ab sofort ausschließlich im Vorverkauf auf www.rosengaertchenlive.de , bei Gimmler Reisen in der Bannstraße 1 und der Touristinformation Domplatz 8. Eine Abendkasse ist nichtgeplant.

Es gibt Ausweichtermine

für alle Veranstaltungen

Für alle Veranstaltungen werden Ausweichtermine direkt beim Kartenkauf bereitgehalten, sollte das Wetter nicht mitspielen. Es wird aber bei fast jedem Wetter gespielt. Beginn ist um 21 Uhr.

Die Kartenpreise bewegen sich zwischen 18 und 32 Euro. Zudem kann man freiwillig noch fünf Euro "Künstlerbonus" drauflegen. Ein Wettertelefon soll es auch geben, und zwar auf der Homepage.