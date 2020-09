Einmündung zum Hasenpfad eine Woche lang gesperrt

Die Bauarbeiten auf der Frankfurter Straße gehen in den letzten Abschnitt. Ab 27. September ist die Einfahrt zum Hasenpfad deswegen gesperrt. Archivfoto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Sanierung der Frankfurter Straße in Wetzlar geht mit dem vierten Abschnitt ihrem Ende entgegen. Dieser Bauabschnitt bringt allerdings für die Anwohner des Quartiers Hasenpfad und Schöne Aussicht einige Einschränkungen mit sich, denn die Einmündung Hasenpfad zur Frankfurter Straße wird ab Montag, 28. September, bis voraussichtlich Dienstag, 6. Oktober, voll gesperrt und die Ampel außer Betrieb genommen. Für Fußgänger wird es an dieser Stelle aber eine sichere Querungsmöglichkeit geben.

Der Verkehr aus und in das Wohnquartier Hasenpfad, An der Landhege, Hirschgraben und Fuchskaut muss über die Schöne Aussicht umgeleitet werden, da dies die einzig zur Verfügung stehende Umleitungsmöglichkeit ist. Hier gilt während dieser Zeit beidseitig ein absolutes Haltverbot, dessen Einhaltung vom Ordnungsamt kontrolliert wird, da ansonsten das Verkehrsmehraufkommen nicht sicher durch diese Umleitungsstrecke geführt werden kann.

In einem Teilstück, in dem aufgrund der geringen Fahrbahnbreite kein Begegnungsverkehr möglich ist, wird, sofern erforderlich, mit einer Baustellenampel geregelt werden. An der unteren Ausfahrt Schöne Aussicht ist es nur möglich, nach rechts abzubiegen, und zwar in Form eines gelb markierten Beschleunigungsstreifens. Wer die Innenstadt zum Ziel hat, muss den Umweg über die Spilburg in Kauf nehmen. Ein Linksabbiegen hätte in Spitzenzeiten einen Rückstau auf der Umleitungsstrecke zur Folge.

Auch der Busverkehr ist

von der Sperrung betroffen

Für Fahrgäste des ÖPNV ist zu beachten, dass die Haltestellen Spilburg, Schanzenfeldstraße und Sportparkstraße bergaufwärts nicht angefahren werden können. Die Haltestellen in Gegenrichtung sind nicht betroffen. Fahrzeuge über einem zulässigen Gesamtgewicht ab 12 Tonnen erreichen das Wohnquartier in dieser Zeit nur aus Richtung Innenstadt.