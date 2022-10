Eis-Flatrate-Erträge gehen an die Tafel in Wetzlar

Freuen sich über die gute Tat (v.l.): Harald Würges, Christof Mayer und Susanne ter Jung. (© Alloheim-Residenz Wetzlar)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Eisgenuss und immer wieder aufgefüllte Becher - darum hat es sich bei der Eis-Flatrate-Aktion der Alloheim-Residenz "Casino Wetzlar" gedreht. Der Erlös - 600 Euro - ist nun an die Tafel in Wetzlar gegangen.

Mit der Idee der "Eis-Flatrate-Aktion" wollte die Residenz nicht nur alle großen und kleinen Eisliebhaber der Region verführen. Es ging dabei auch darum, Geld zu sammeln. Bewohner und das Alloheim-Team haben entschieden, dass die Erträge in Höhe von 600 Euro in diesem Jahr an die "Wetzlarer Tafel" gespendet werden.

Die Tafel wurde 2002 von Bewohner Harald Würges gegründet. Bis 2016 war er der Chef. "Die Tafel wächst und wird mehr denn je gebraucht", sagt Christof Mayer, Nachfolger von Harald Würges. "In diesem Jahr waren 50 Prozent mehr Familien bedürftig als im vergangenen Jahr."

Würges weiß sein Projekt

weiterhin in guten Händen

Einrichtungsleiterin Susanne ter Jung sagte: "Mit unserer Spende wollen wir einen Teil dazu beitragen, dass anstehende Projekte, Planungen und Wünsche realisiert und gefördert werden können." Für Würges war es eine besondere Freude, bei der Spendenübergabe dabei zu sein, und mitzuerleben, dass sein Projekt weiterhin in guten Händen ist und Bedürftige unterstützt werden.