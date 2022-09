Eis-Flatrate genießen und der Wetzlarer Tafel helfen

Am Samstag, 10. September, steigt im Alloheim "Casino Wetzlar" eine Eis-Party für den guten Zweck. Symbolfoto: Fredrik von Erichsen

WETZLAR - Eis essen, so viel man möchte und dabei gleichzeitig etwas Gutes tun: Das kann jeder am Samstag, 10. September, im Alloheim "Casino Wetzlar", Kalsmuntstraße 68-74. Ab 14 Uhr verwandelt es sich wieder in eine ganz besondere Eisdiele. Für einen Einmal-Beitrag von 5 Euro werden die Becher so oft aufgefüllt, wie man will. "Der Ertrag des Schlemmens wird anschließend in vollem Umfang gespendet. Diesmal unterstützen wir die Wetzlarer Tafel, die derzeit wegen der gestiegenen Preise weniger Lebensmittel für Bedürftige bekommt", erläutert Einrichtungsleiterin Susanne ter Jung. Interessenten müssen einen negativen Corona-Test vorlegen.