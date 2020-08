3 min

Eklat im Prozess um Mord in Wetzlar

Im Prozess um den Mord in Wetzlar an dem Kreuznacher Gastronom Hasan Yildiz ist es am Donnerstag zu einem Eklat gekommen. Vor Zorn hat einer der Angeklagten sein Schweigen gebrochen.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar