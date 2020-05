Elektronische Helferlein

Christina Schäfer sieht, wie viel Material ein Lkw ge- oder entladen hat und verbucht es. Foto: Gert Heiland

ASSLAR - Aßlar. Selbstverständlich macht die digitale Revolution nicht vor dem Abfallwirtschaftszentrum halt. Zumal, so Wolfgang Pfeiffer und Kollege Stefan Röger, sie Abläufe beschleunigt, vereinfacht, für Bürger transparenter macht.

Die Homepage www.awld.de ist mehr als ein Firmenporträt der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD). Auf ihr kann der Bürger sich informieren und mit seinem Dienstleister (mit Ausnahme der Stadt Wetzlar) kommunizieren. Er erfährt, was wo gemacht wird, was mit dem Material passiert, zum Beispiel mit dem Glas aus den Containern an den 345 Standorten im Kreis.

Der "Kunde" kann Anträge stellen, Formulare herunterladen, etwa den Abfalldeklarationsschein ausfüllen, einen Behälterwechsel - defekte Tonne oder lieber eine kleine statt der großen - beantragen. Beliebt ist der Abfuhrkalender, den man sich auch aufs Handy laden und eine Erinnerung anfordern kann: Morgen die graue Tonne rausstellen.

Die Homepage der AWLD erklärt unter anderem ohne Worte, wie und wo man was richtig entsorgt. Foto: Gert Heiland Die Waage. Der Lkw wird gewogen, fährt auf das Gelände und kippt seine Ladung ab. Beim Verlassen wird er wieder gewogen. Aus der Differenz ergibt sich der zu zahlende Betrag. Das läuft umgekehrt auch bei der Abholung von Wertstoff. Foto: Gert Heiland

Der Kreisbürger kann Sperrmülltermine beantragen und mit dem Gebührenrechner ermitteln, was er bei einer kleinen Tonne oder durch weniger Leerungen im Jahr spart.

Eine Anleitung zum korrekten Mülltrennen gibt es in Deutsch, Türkisch und Russisch. Falls jemand keine dieser Sprachen kann? Dann helfen ihm Piktogramme weiter.

Das Kundenportal "Mein AWLD", auf dem man sich mit Passwort anmeldet, verrät, welche Behälter man hat, welcher wann und wie oft geleert wurde und was das kostete. Man kann Bescheide aufrufen und runterladen - was nicht nur Papier spart, sondern der AWLD auch Portokosten: 70 000 Bescheide werden im Jahr mit der Post verschickt.

Seit 2014 gibt es die Infos auch über eine App aufs Smartphone. Dank GPS sieht man etwa, wo der nächste Glascontainer ist. Wer illegal entsorgten Müll im Wald findet, kann den fotografieren und samt der GPS-Daten an die Abfallwirtschaft schicken, die wiederum die Gemeinde und die Polizei einschaltet.

Das Wiegeprogramm hilft, die Abfallmengen zu händeln, die täglich gebracht und geholt werden. Mitarbeiter wie Christina Schäfer erfassen, welche Art Abfall es ist, wie viel gebracht und wie viel geholt wird. Das ist wichtig für die Abrechnungen und auch für den Nachweis, von welchem Abfall es welche Menge gegeben hat, denn Abfall ist ja ein Sekundärrohstoff. Jede Abfallart - Holz oder Glas, Bauschutt oder Papier - hat eine eigene Schlüsselnummer und wird über diese gebucht. Und die Mengen fließen auch in der Statistik ein.

2019 gab es 26 123 Wiegungen, jede ist zweiteilig. Bei der Ankunft und bei der Abfahrt wird der Lkw gewogen.

Die Differenz zwischen dem beladenen und dem entladenen Laster zeigt die "Liefermenge" an, und die wird in Rechnung gestellt. 279 549 Tonnen "wanderten" 2019 auf die Waage.

14 476 Anlieferungen auf dem Wertstoffhof vor Ort waren kostenpflichtig, geschätzt etwa 15 000 kostenlose von den anderen Wertstoffhöfen kamen noch hinzu.

Der Behälterservice hat ein eigenes Programm. Hier kommt einiges zusammen. Für 2019 nennt die Statistik bei "Ausgeliefert" die Zahl 8988, bei "Zurückgeholt" 8026 und bei Service (Reparatur) 622. Es erstellt für die Außendienstler außerdem die günstigste Route für ihre Tour und führt Buch. Wird die große gegen die kleine Tonne getauscht, rücken die Mitarbeiter an, buchen mit dem Handscanner die Codenummer der alten Tonne aus und die der neuen ein und verbinden diese elektronisch mit dem Chip im Behälter. So ist die Tonne einer Adresse zugeordnet.

Das Programm verwaltet auch den Behälterbestand. Etwa 7500 sind ein Halbjahresvorrat und sollten vor Ort stehen. Ist der Level unterschritten, wird Nachschub geordert.

Es gibt weitere "kleine" Programme, für das Energie- und das Wassermanagement. Alle zusammen sorgen dafür, dass die Abfallwirtschaft rundläuft.