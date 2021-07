Eloy de Jong singt in Wetzlar mit Carpendale

Der Ex-"Caught In The Act"-Star Eloy de Jong tritt beim Strandkorb-Konzert Ende August in Wetzlar mit Howard Carpendale auf. Foto: Stephan Pink

WETZLAR - "Caught In The Act"-Star Eloy de Jong tritt mit Howard Carpendale bei dessen Strandkorb-Konzert am 24. August in Wetzlar auf.

Nach der Bandtrennung entschloss er sich 2004, seine Solo-Karriere zu forcieren. Die Idee ging auf: Heute steht Eloy de Jong solo auf der Bühne und sein Schlageralbum "Kopf aus - Herz an" erreichte in Deutschland Platz eins der Album-Charts.

Das Konzert des 75-jährigen Südafrikaners steht unter dem Motto "A Summer Evening with Howard Carpendale". Mit seinem vierköpfigen Chor singt er Hits aus 55 Jahren Showkarriere. Tickets kosten 57,50 bis 61 Euro.