Elsie-Kühn-Leitz-Preis verliehen

WETZLAR/DORTMUND - Der Elsie-Kühn-Leitz-Preis 2022 geht an die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung (DFPV) und die beiden Co-Vorsitzenden der Gründungszeit, die Politiker Christophe Arend und Andreas Jung. Er wird von der Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaften für Europa (VDFG) verliehen. Die 10.000 Euro Preisgeld kommen auf Anregung des Vorstands der DFPV dem deutsch-französischen Kulturzentrum Centre Français de Berlin zugute. Oliver Nass, Vorsitzender des Kuratoriums der VDFG und Vorsitzender der Ernst-Leitz-Stiftung, sowie VDFG-Präsident Jochen Hake überreichten die Auszeichnung beim Jahreskongress ihrer Organisation in Dortmund. Hake begründete die Verleihung des Preises an die DFPV sowie an Christophe Arend und Andreas Jung mit der Anerkennung ihres Beitrags zur Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich sowie zur europäischen Zusammenarbeit. Claire Demesmay vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und langjährige Chefin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, würdigte in ihrer Laudatio den Beitrag der DFPV zur deutsch-französischen Freundschaft. Christophe Arend und Andreas Jung erklärten: "Engste Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris ist gerade jetzt wieder gefragt: Nach der Absage des deutsch-französischen Ministerrates müssen jetzt schnell gemeinsam Antworten auf die Energiekrise gefunden werden. Nur dann können wir auch starke Impulse für Europa geben: Brücken bauen statt Porzellan zerschlagen heißt die Devise!"

Der Elsie-Kühn-Leitz-Preis der VDFG ist nach deren Gründungspräsidentin benannt und wird von der Ernst Leitz-Stiftung-Wetzlar bereitgestellt.

Ernst Leitz-Stiftung-Wetzlar stellt den Preis bereit

Seit 1986 wird er etwa alle vier Jahre für herausragende Verdienste um die deutsch-französische Zusammenarbeit und die europäische Einigung vergeben.

Die VDFG für Europa ist ein überparteilicher Zusammenschluss von etwa 140 Deutsch-Französischen Gesellschaften in Deutschland.