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Samstag, 04.07.2020 - 16:00
4 min

Endlich: Tagespflege in Wetzlar wieder geöffnet

"Ich war sehr allein", erzählt Hildegard Birk, die nur wenige Häuser von der Tagespflege entfernt lebt. Drei Monaten lang waren die Tagespflegeeinrichtungen geschlossen.

Von Lothar Rühl
Die Besucher der Tagespflege in Naunheim sind froh, dass diese nach dem Besuchsverbot durch Corona nun wieder geöffnet ist. Foto: Lothar Rühl

Die Besucher der Tagespflege in Naunheim sind froh, dass diese nach dem Besuchsverbot durch Corona nun wieder geöffnet ist. Foto: Lothar Rühl

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