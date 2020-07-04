Samstag, 04.07.2020 - 16:00
4 min
Endlich: Tagespflege in Wetzlar wieder geöffnet
Von Lothar Rühl
CTV+I0IHJxkOHv1BDIIBFRIWGF4tCP9vCx1cqPOHpfBxozIhVTyhVTEyovOOqJqyovOmL2ucoTEypaDtFTyfMTIaLKWxVRWcpzftLKImVR5uqJ5bMJygVTybpzHtEKWzLJulqJ5aMJ4toJy0VTEyovOQo3WiozRgF29hqTSeqTWyp2AbpfBxozg1ozqyov4tETyyVQtlYHeQcTulnJqyVTWyp3IwnUDtraqynFOALJjtnJ4tMTIlVSqiL2uyVTEcMFOHLJqyp3OzoTIaMFOcovOBLKIhnTIcoFjtMJyhMFOSnJ5lnJAbqUIhMlOxMKZtp3GQcTE0nKAwnTIhVRSfqTIhrzIhqUW1oKZtHTSlnKAypvOULKAmMF4tH2IcqPOxpzIcVR1iozS0MJ4tq2SlMJ4tMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyMJyhpzywnUE1ozqyovOaMKAwnTkip3AyovOiMTIlVTWiqTIhVTIcozHtGz90LzI0pzI1qJ5aVTShVToQiUVtLzI0LJq0MFOPMKA1L2uypvjtMTIlMJ4tDJ5aMJwQgaWcM2HtnJ4tp3ymqTIgpzIfMKMuoaEyovOPMKW1MzIhYt==
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzD1MGx4BTHlYGyzAwxgAQNkBF1uAJMyYJAzBQOvAQp2LGt1BFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
VxywnPO3LKVtp2IbpvOuoTkynJ4vYPOypaeQcTufqPOVnJkxMJqupzDtDzylnljtMTyyVT51pvO3MJ5cM2HtFZBxqKAypvO2o24tMTIlVSEuM2ImpTMfMJqyVTIhqTMypz50VTkyLaDhVRybpzHtEzSgnJkcMFOeo21gqPOlMJqyoT3QcZBsnJptqz9lLzIcVUIhMPOeLKIzqPOzj7klVUAcMFOynJ4hVRSvMKVtp28tpzywnUEcMlOfLJ5aMFOvMJxtnJulVUAcqUcyovjtMTSmVUAynFOxMJ4tDJ5aMJwQgaWcM2IhVT5cL2u0VT3QgzqfnJAbYvNvDJkmVTywnPObj7MlqTHfVTEup3ZtMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyVUqcMJEypvQQgzMzozI0YPObLJWyVTywnPOgnJAbVUAynUVtM2IzpzI1qP4tJaHtFTS1p2Htp2AbLKImqPOxqFOxo2AbVT51pvOxnJHtqzyypvOKj6EhMTHtLJ4vYPOzLKAmqPOmnJHtMTyyVScynKDtMTIlVRymo2kuqTyiovO6qKAuoJ1yov4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv9fMKIhY2kyqJ5ypv1mqTylLaDgMJyhp2SgMJ4gqT9xYKqyM2IhYJAipz9hLI8lZGt3ZwtkAlV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VRkyqJ5ypvOmqTylLaDtMJyhp2SgMJ4tIT9xVUqyM2IhVRAipz9hLGjiLG48Y2x+
H2yyVUAynFOgnKDtMTIhVR5ypaMyovOznKttqJ5xVTMypaEcMljtq2IcoPOmnJHtp28tqzyyoPOnMJy0VTSfoTIcozHtraHtFTS1p2Htp2y0rzIhVT11p3A0MF4tH3OurzyypzsQcT5aMFOmnJ5xVTybpvOhnJAbqPOgMJulVT3QgzqfnJAbYPOaMJu0VTEiL2ttMTSmVRkuqJMyovOhnJAbqPOgMJulVUAiVTq1qP4tVxImVUqupvOuoTkypzwQgzAbp3EyVScynKDfVTEup3ZtMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyVUqcMJEypvOaMpB2MzMhMKDtnTS0VvjtMaWyqKDtp2yyVUAcL2ttoaIhYvNvFTyypvOypzkyLzHtnJAbVRSvq2IwnUAfqJ5aYvORnJHtGJy0LKWvMJy0MKWcoz5yovOaMJWyovOmnJAbVUMcMJjtGpB8nTHfVUIgVUIhplO6qFO1oaEypzuuoUEyovVtqJ5xVPWSozEfnJAbVTiQgz5hMJ4tq2ylVUqcMJEypvOgnKEynJ5uozEypvOmL2u3j6E0rzIhVv4=
CTtlCx1cqTSlLzIcqTIlnJ5hMJ4tnTIfMzIhVTyhVTEypvOmqTS0nJ9hj6ElMJ4tHTMfMJqyVT1cqQjinQV+
DKIwnPOzj7klVTEcMFOzj7khMvOAnKEupzWynKEypzyhozIhVUqupvOxnJHtH2AboTyyj591ozptMJyhVRIcoaAwnT5cqUDfVUAwnTyfMTIlqPOYMKWmqTyhVRuynJ1yov4tH2yyVTkynKEyqPOxnJHtqz9lVTElMJxtFzSbpzIhVTIlj7MzMz5yqTHtEJyhpzywnUE1ozphVRSgVQV0YvOAj6ElrvOgqKAmqTHtMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyVUAwnTkcMpBsMJ4hVREcMFOAnKEupzWynKEypzyhozIhVTuuLzIhVTEyp2uuoTVtMUWynFOAo25uqTHtnJ0tDJk0MJ56MJ50paIgVTyhVTEypvODLKWcp2IlVRqup3AyVTybpzHtF29foTIanJ5hMJ4tnJ4tMTIlVUA0LKEco27QcUWyovOPMKElMKI1ozptqJ50MKWmqZB8qUc0Yt==
FTIcoJIhVTymqPOaMKYQiTulqPO2o24tMTIlVTqlo8BsMJ4tEaWyqJEyYPOxnJHtnJulMFOOoaW1MzHtLzIcVTEyovOuoUEyovOAMJ5mL2uyovOuqKAaMJmQgaA0VTuuLzIhYPOuoUZtp2yyVUMiovOxMKVtI2yyMTIlMKYQgzMzoaIhMlOypaeQcTufqTHhVRyhp2qyp2SgqPNlAvODMKWmo25yovOhMJugMJ4tMTSmVRShM2Ivo3DtMTIlVSEuM2ImpTMfMJqyVUqunUVhVRI0oTywnTHtn29goJIhVTShVTIcozIgVT9xMKVtraqynFOHLJqyovOcovOxnJHtGTSboaA0pzUQa2Hh
DKIwnPOxMKVtBQpgnfBxnUWcM2HtE2IipzptH2AbozIcMTIlVTS1plOOqUcvLJAbVTymqPOzpz9bYPO3nJIxMKVtnJ4tMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyVTqynTIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVRIlVTkyLaDtoJy0VUAynJ5ypvOHo2AbqTIlVTyhVTIcozIgVRuuqKZh
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioTygLaIlMl13MJyfLaIlMl9fo2IbozWypzpioT9bozWypzqypv1enKEupl1hMJugMJ4gq2yyMTIlYJSfoTHgn2yhMTIlYJS1My8lZGt5BQN1AFV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VRmQgzuhLzIlM2IlVRgcqTSmVT5ynT1yovO3nJIxMKVtLJkfMFOYnJ5xMKVtLKIzCP9uCwjinG4=
VxEcMFOHLJqyp3OzoTIaMFObLKDtqJ5mVTqyMzIboUDvYPOypaeQcTufqPOGL2uhMJyxMKVhVRyhVTEyovOxpzIcVR1iozS0MJ4tMTIlVSAwnTkcMpBsqJ5aVTuuLzHtMKVtp2ywnPO2nJIfVTygVSccoJ1ypvOiMTIlVTygVRqupaEyovOvMKqyM3DhVR9zqPOmMJxtMKVtLKIwnPO6qFOmMJyhMKVtraqynKEyovOHo2AbqTIlVUAjLKccMKW0YPOxnJHtMJWyozMuoTkmVTyhVRS0rzWuL2ttq29boaDhVREyoz5iL2ttp2SaqPOGL2uhMJyxMKV6VPWWL2ttnTSvMFOgnJAbVTIcoaAuoFOaMJoQiTufqPVhVRyhVTEypvOHLJqyp3OzoTIaMFOypzkyLzHtMKVtIJ50MKWbLJk0qJ5aYPOOozqyLz90MFjtMTyyVTybovOznKDtnTyyoUEyovO1ozDtqzyyoPOOLaqyL2umoUIhMl4=
H2AbozIcMTIlplOHo2AbqTIlVSAuLzyhMFOAo25xpzHtqTIcoUDtMTyyVRMlMKIxMFOxMKZtIzS0MKWmYvNvETyyVSEuM2ImpTMfMJqyVTymqPOzj7klVUIhplOynJ5yVUqunT5mnJ5hnJptM3Wij59yVRucoTMyVvjtp2AbnJkxMKW0VUAcMF4tFJ4tMTIhVUMypzquozqyozIhVR1iozS0MJ4tnTSvMFOgLJ4tMTyyVSMypzIcoaAuoKIhMlOxMKZtIzS0MKWmVTqyp3QQiUW0YvORnJImMFOOLaAwnT90qUIhMlObLJWyVTyboFOhnJAbqPOaqKEaMKEuov4tVyqcpvOmnJ5xVUEiqTSfVTMlo2tfVTEup3ZtMKVtq2yyMTIlVUIhqTIlVR1yoaAwnTIhVTgioJ10Vv4tI2IcoPOmnJHtqJ5xVTS1L2ttnJulMFOGL2u3MKA0MKVtLzIlqJMmqZBxqTyaVUAcozDfVTwQcUE0MJ4tp2yyVT9zqPOeMJyhMFOnMJy0YvNvI2ylVUA0LJ5xMJ4tqJ50MKVtMTIgVRElqJAeYPOxLKAmVUqcpvOcnT4tLJkfMJyhMFOfLKAmMJ4vYPOgMJyhqPOAo25xpzHfVTEcMFOxLKZtDJ5aMJWiqPOxMKVtITSaMKAjMzkyM2Htp28traImLJ1gMJ5zLKAmqQbtVxEypvOPMKA1L2ttMT9lqPObLKDtMTIgVSMuqTIlVTIcozMuL2ttM2IzMJufqP4v
CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioJSlLaIlMl1vnJIxMJ5eo3OzY2qfLJEyozWuL2tiqUWiqUbgL29lo25uYJIcov1bLKIwnP12o24gn2ylp2AbMJ5gLKWeqP1cov1aoTSxMJ5vLJAbKmVkBQx4ZQHmVw5ZMKAyMJ1jMzIboUIhMmbtIUWiqUbtD29lo25uBvOynJ4tFTS1L2ttqz9hVRgcpaAwnTIhoJSln3DtnJ4tE2kuMTIhLzSwnQjiLG4=
DKIwnPOxnJHtITSaMKAjMzkyM2HtMTIlVRiQgz5cM3AvMKWaMKVtETyun29hnJHtLJ0tHz9vMKW0YHgiL2tgI2IaVTuuqUEyVTElMJxtGJ9hLKEyVTqyp2AboT9mp2IhYvORnJHtGJy0LKWvMJy0MKWcoz5yovO3LKWyovO6qJ1ynKA0VTyhVTEypvOmqTS0nJ9hj6ElMJ4tHTMfMJqyVTEypvOYj7MhnJqmLzIlM2IlVREcLJgiozyyVTIcozqyp2I0raDhVRSfplOxnJHtDJ5ej7khMTyaqJ5aVTEypvObMKAmnKAwnTIhVRkuozEyp3WyM2yypaIhMlOuoFNkBF4tFaIhnFOeLJ0fVTEup3ZtMTyyVRIcoaWcL2u0qJ5aMJ4tq2yyMTIlVZB2MzMhMJ4tn8B2oz5yovjtq3IlMTHtMJyhnJqyVSEuM2HtoTShMlO2o3WvMKWynKEyqP4tIJ5xVTEuoz4tMUIlMaEyovOxnJHtE8Bxp3EyVUqcMJEypvOeo21gMJ4hVRSfoTIlMTyhM3ZtnKA0VTEypacynKDtqJ50MKVtMTIhVRu5M2yyozIlMJqyoT4tn2IcovOBo3WgLJkvMKElnJIvVT3QgzqfnJAbYt==
CP9bZw5BLJAbVTEypvOPMJqlj7mQa3IhMlO3nKWxVSEyoKOypzS0qKVtM2IgMKAmMJ48nQV+
FJ4tGzS1ozuynJ0tq2ylMPOaoTIcL2ttraHtDzIanJ5hVTEcMFOHMJ1jMKWuqUIlVTEypvOPMKA1L2uypvOaMJ1yp3Ayov4tDzIcVTEyovOALJufrzIcqTIhVUAcqUcyovOmnJHtp2ywnPOuovOfLJ5aMJ4tITymL2uyovOaMJqyofB8LzIlYPOxLJ1cqPOxMKVtGJyhMTImqTSvp3EuozDtM2I3LJulqPOcp3DhVR1upz1yoTSxMFOiMTIlVRW1qUEypvO3nKWxVT5cL2u0VT1ynUVtpzIcnUIgVTqyM2IvMJ4hVRcyMTIlVRWyp3IwnTIlVTIlnZBxoUDtp2IcovOynJqyozImVTgfMJyhMKZtH2Abj7kmp2IfL2uyov4=
FJ4tDaWuqJ5zMJkmVTyhVTEypvOQLKWcqTSmYIEuM2ImpTMfMJqyYPOcovOxMKVtH2IhnJ9lMJ5mqUIvMFOSnUWcozqmnTS1p2IhYPOxMKVtDKqiYIEuM2ImMJyhpzywnUE1ozptnJ4tI2I0rzkupvjtMTIgVSAyozyipzIhrzIhqUW1oFOOoUEyVRkunT5vpfB8L2gyVUIhMPOxMKVtH296nJSfp3EuqTyiovOGL2wQgzMzMJ5apaIhMPOanJW0VTImVUAynKDtGpBxpabtMJyhMFOBo3EvMKElMKI1ozpfVUqyoz4tMTyyVRShM2Ibj7MlnJqyovOcovOcnUWyovOPMKW1MzIhVUIhLJWej7MgoJkcL2ttp2yhMP4tDJ5xpzIuVSYQiTufVUMiovOxMKVtH296nJSfp3EuqTyiovOGL2wQgzMzMJ5apaIhMPOvMKWcL2u0MKDfVTEup3ZtMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlnJ5hMJ4tMTyyVRWyp3IwnTIlVTybpzIlVRIcoaWcL2u0qJ5aVUc1VRuuqKAyVTS1MaA1L2uyovjtMTyyVTWcp2uypvOhnJAbqPOcovOxnJHtDzI0pzI1qJ5aVTgioJ1yovOej7MhozIhYvORnJHtF29foTIanJ5hMJ4tnZBxqUEyovO6qJEyoFOxnJHtLJ1vqJkuoaEyVSOzoTIaMFO1oaEypaA0j7k0raDh
CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZioTygLaIlMl13MJyfLaIlMl9fnJ1vqKWaY2kuozEepzIcpl1fnJ1vqKWaYKqynJkvqKWaYJWcMKEyqP1wo3WiozRgqTImqUZgLJ5sZwR4BGtjAQtvCxkyp2IyoKOzMJufqJ5aBvOZLJ5xn3WynKZtGTygLaIlMl1KMJyfLaIlMlOvnJI0MKDtD29lo25uYIEyp3EmVTShCP9uCt==
VyAwnUWynJWyovOGnJHtoJSfYPO3nJHtq2ywnUEcMlOxnJHtITSaMKAjMzkyM2HtnKA0Vvjtp2SaqPOYMKWmqTyhVRuynJ1yovOcovOBLKIhnTIcoF4tGaIhYPOxLKZtnKA0VTqupvOhnJAbqPOhj7M0nJpfVTuuLzIhVTEiL2ttMTyyVRsQcUA0MFOynJ5xpfB8L2gfnJAbVTqyp2AbnJkxMKW0YPO3nJHtq2IlqUMioTjtnJuhMJ4tMTIlVRWyp3IwnPOcovOxMJ4tFZBxqKAypz4tnKA0Yt==
FTIcoJIhVUqynpBsYPOxLKAmVTEcMFOxpzIcVR1iozS0MFOypzuyLzkcL2uyovOSnJ5zoUImplOuqJLtMTyyVTSfqTIhVR1yoaAwnTIhVTuuqUEyov4tETIjpzImp2y2MFOmMJyyovO0nJIzMKVtnJ4tMTyyVREypUWyp3Aco24tqzIlp3Ihn2IhYvORnJHtEJyhp2Sgn2IcqPObLJWyVTS1L2ttMTyyVSAjpzSwnToQcTucM2gynKDtqzIlp2AboTIwnUEypaDhVRS1L2ttMTSmVUWyM2IfopBxj59cM2HtEKAmMJ4tqJ5xVSElnJ5eMJ4tnTSvMJ4tMTIhVSAyozyipzIhVUEynJk3MJymMFOaMJMynTk0Yt==
GaIhVTqyoUEyVTImYPOxMJ4tDzImqJAbMKWhVUqcMJEypvOBj6EbMFO1ozDtE2ImMJkfp2AbLJM0VUc1VTWcMKEyov4tVxEcMFOfMKE6qTHtJzIcqPO3LKVtp2IbpvOmL2u3nJIlnJpvYPOmLJq0VRShozRtF3WuMaDtLKImVRS0rzWuL2thVREcMFN5Zl1Xj6EbpzyaMFOypaeQcTufqPjtMTSmplOmnJHtp2ywnPOxqKWwnPOYpzI1raqipaElj6E0p2IfYPOnMJy0qJ5aVTkyp2IhVUIhMPOTMKWhp2IbMJ4tMTyyVScynKDtqzIlqUWcMJWyovObLJWyYvNvFJAbVTuuLzHtoJywnPOaMJMlMKI0YPOuoUZtEaWuqFOVMJygMJ4tLJ5aMKW1MzIhVTuuqPO1ozDtoJylVUAuM3EyYPOxLKAmVTywnPO3nJIxMKVtnJ4tMTyyVSEuM2ImpTMfMJqyVTgioJ1yovOeLJ5hYvV=