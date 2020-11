Endspurt für die neue Kita Marienheim

Bauherrin und Eigentümerin der neuen Kita Marienheim in der Turmstraße ist die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), ein Unternehmen, das sich zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wetzlar befindet. Die Stadt wird als Mieterin von Kita und Jugendamtsbüros auftreten. Für den Neubau hat die SEG zwei Darlehen über zusammen vier Millionen Euro bei der Sparkasse Wetzlar aufgenommen. Die Stadt soll die Darlehen mit einer 80-Prozent-Bürgschaft, also in einer Gesamthöhe von 3,2 Millionen Euro, absichern.

Als Gegenleistung für die Risikoübernahme erhebt die Stadt ein jährliches Entgelt von 0,1 Prozent der Darlehenssummen. Den Bürgschaften müssen die Stadtverordneten und das RP Gießen zustimmen.