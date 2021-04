Engagement-Preis für zwei Goetheschülerinnen

Preisübergabe an zwei Goetheschülerinnen (v. l.): Claudia Róka-Eckhardt, Stéfanie Naomi Albino dos Santos Niebling, Anne Orth und Ingrid Garbe. Foto: Carsten Scherließ

WETZLAR - Der Zonta Club Wetzlar hat zwei Schülerinnen mit dem Young Women in Public Affairs Award geehrt. Stéfanie Naomi Albino dos Santos Niebling und Anne Orth, Abiturientinnen der Goetheschule Wetzlar, erhielten diese Auszeichnung von der Präsidentin des Zonta Clubs Wetzlar, Claudia Roka-Eckhardt, im Beisein von Schulleiter Carsten Scherließ und Ingrid Garbe vom Zonta Club.

Der Preis würdigt überdurchschnittliches Engagement in der Gesellschaft oder ehrenamtliche Tätigkeiten in Schule, Verein oder Organisationen. Er wird weltweit auf Klubebene ausgeschrieben. Die Gewinnerinnen nehmen an weiterführenden internationalen Wettbewerben teil. Der Preis soll laut Roka-Eckhardt ermutigen, eine verantwortliche Stellung im öffentlichen Bereich anzustreben.