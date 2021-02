"Enormer Schub für Kulturvereine"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Das Multiplex-Kino kommt nicht in die Domhöfe. Und somit ging es darum, eine neue Nutzung für das Gebäude zu finden. Wetzlarer Kulturvereine hatten da einen Vorschlag, den sie auch in einem Brief an Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) formuliert haben. Doch manchmal sind die Ereignisse schneller als gedacht. Was die Vereine wünschen und der Initiator des Briefes, Jochen Stankewitz, formuliert hat, soll kommen: Multifunktionsräume für bis 350 Besucher.

Auf Nachfrage dieser Zeitung stellt Stankewitz fest, dass er zwar die Raumplanung noch nicht sehen konnte, aber sollte das Raumplanungskonzept so sein, mit zwei Multifunktionsräumen, wäre das "natürlich ein enormer Schub für die kulturtreibenden Vereine in und um Wetzlar".

Bleibe zu hoffen, dass sich die Stadt weiter dahingehend engagiert, dass die Räumlichkeiten für die heimische Szene auch finanzierbar sind. "Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass eine gezielte Vereinsförderung durch einen Mieterlass oder eine Mietminderung einmal im Jahr den Nerv treffen würde." Er kenne dieses Prinzip vom "Haus der Musik" in Innsbruck. In einem konstruktiven Gespräch habe der OB angeboten, den kulturtreibenden Vereinen die Planung vorzustellen.

Neun Unterzeichner

unterstützen das Anliegen

Der Bedarf für solche Räume ist jedenfalls gegeben, das finden auch die neun Unterzeichner des Briefes: das Junge Sinfonieorchester Wetzlar, der Chor "Reine Frauensache Wetzlar", die Phantastische Bibliothek, die Festspiele, das Kammerorchester, der Kunstverein, die Goethe-Gesellschaft, die Kulturgemeinschaft und die Musikschule.