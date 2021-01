Enwag: "Die Altstadt ist ein herausragendes Projekt"

40 einzelne Projekte enthält die Liste der Bauvorhaben am Netz des städtischen Versorgers Enwag in diesem Jahr. Bei manchen Vorhaben, zum Beispiel in der Silhöferstraße und am Liebfrauenberg, werden Strom-, Gas- und Wasserleitungen in einem Zug erneuert, an anderen Stellen finden die Arbeiten nur an der Strom-, Gas-, Wasser- oder Wärmeversorgung statt.

Im Bereich Gasversorgung bleibt der Austausch alter Graugussleitungen ein Schwerpunkt. 2018 begann die Enwag, die letzten 45 Kilometer der als bruchanfällig verrufenen Gussrohre mit Graphitanteil zu ersetzen. Bis 2023 soll das Projekt beendet sein. Man liege im Zeitplan, sagt Geschäftsführer Detlef Stein, und liege aktuell lediglich 800 Meter hinter dem Bauplan.