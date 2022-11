Enwag erhebt ab Montag in Wetzlar die Zählerstände

Wie viel Strom wird verbraucht? Ab 21. November liest die Enwag in Wetzlar die Zählerstände ab. (© Hauke-Christian Dittrich/dpa)

WETZLAR - Die Energie- und Wassergesellschaft mbh (Enwag) beginnt ab Montag, 21. November, die Zählerstände für Gas, Wasser und Strom zu erheben. Diesmal klingeln die Zählerableser im Auftrag der Enwag allerdings nur noch an den Türen von Mehrfamilienhäusern. Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern lesen ihren Zählerstand in diesem Jahr selbst ab und übermitteln ihn an den Netzbetreiber. Das teilt die Enwag mit.

"Aus diesem Kreis erreichte uns in den letzten Monaten vermehrt der Wunsch, die Stände selbst zu übermitteln. Dem kommen wir gerne nach", erläutert Dirk Eufinger, Abteilungsleiter Anschluss- und Messwesen.

Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern erhalten ab dem 21. November ein Schreiben mit allen Informationen zur Zählerablesung. Für sie gibt es drei Wege, ihre Werte bis zum 15. Dezember zu übermitteln. "Am einfachsten geht es über das Scannen des QR-Codes im Anschreiben", erläutert Dirk Eufinger. Die Werte können aber auch direkt über die Website über www.enwag.de/zaehlerstand oder im Kundenportal der Enwag übermittelt werden.

Etwa 20.000 der 60.000 Zähler im Versorgungsgebiet befinden sich in Mehrfamilienhäusern. Diese werden ab dem 21. November von den Zählerablesern im Auftrag der Enwag aufgesucht. Sie können sich ausweisen und halten die gültigen Corona-Regeln ein. Fragen zur Zählerablesung beantworten die Mitarbeiter der Enwag unter Telefon 06441-939570.