Enwag erneuert defektes Stromkabel in der Nauborner Straße

Wetzlar (pre). Die Stromversorgung für die Anlieger der Nauborner Straße soll weniger störungsanfällig werden. Daher erneuert die Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) ab heute, Mittwoch, einen Teil ihrer Niederspannungsleitung zwischen den Hausnummern 142 und 182.

Altes Stromkabel macht immer wieder Probleme

Nach Angaben des technischen Enwag-Geschäftsführers Detlef Stein hat es in diesem Teil der Nauborner Straße in der Vergangenheit immer wieder Störungen der Stromversorgung gegeben. Da sich daran trotz regelmäßiger Reparaturen nichts gebessert habe, wolle man das Kabel in dem betroffenen Abschnitt nun komplett austauschen.

Das Projekt soll voraussichtlich bis Ende Februar dauern, auch, weil immer nur in kleinen Abschnitten gearbeitet wird. Das betroffene Kabel liegt im Gehweg. Eine Sperrung der Straße ist daher nicht nötig, allenfalls könne es zu kleineren Behinderungen kommen, wie Stein berichtet, beispielsweise während der Baggerarbeiten.

Geplant ist nach Angaben der städtischen Verkehrsbehörde jedenfalls, dass der Verkehr weiterhin jederzeit in beiden Richtungen rollen kann. Der Gehweg hingegen wird abschnittsweise komplett gesperrt.