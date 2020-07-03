Freitag,
03.07.2020 - 17:16
2 min
Enwag erwirtschaftet 4,6 Millionen Euro Gewinn
Ein solides Geschäftsjahr 2019 hat der Wetzlarer Energieversorger Enwag hinter sich. 4,6 Millionen Euro betrug am Ende der Gewinn - etwas mehr als erwartet und etwas weniger als im Vorjahr.
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