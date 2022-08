Enwag-Kunden im Visier von Betrügern

Die Enwag warnt vor Betrügern. Archivfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Im Versorgungsgebiet der Enwag sind Betrüger unterwegs. Davor warnt der heimische Energie- und Wasserversorger in einer Pressemitteilung.

Bei der Wetzlarer Gesellschaftmehren sich Hinweise auf Betrugsversuche an der Haustür oder am Telefon. Besonders ältere Mitbürger sowie Mitbürger mit Migrationshintergrund werden telefonisch kontaktiert und unter Angabe von Unwahrheiten dazu gebracht, einen Energievertrag abzuschließen. Dies geschehe zumeist zum finanziellen Nachteil der Betroffenen, da oftmals günstige bestehende Verträge gekündigt werden, um in teure Neuverträge zu wechseln. Das böse Erwachen folgt unweigerlich. Am Telefon geben sich die Vermittler als Enwag-Mitarbeiter oder als von der Enwag beauftragte Vertreter aus. In einem Fall wurde obendrein behauptet, die Stadt Wetzlar habe ein Entlastungspaket geschnürt und biete über die Enwag einen besonders günstigen Tarif an.

Stefan Seißler, Bereichsleiter Markt bei der Enwag, rät dazu, bei konkreten Tarifangeboten am Telefon hellhörig zu werden und keinesfalls dort geforderte Daten wie Zählernummer und den Namen des aktuellen Energielieferanten preiszugeben. Zusammen mit Namen und Adresse reicht das bereits, um den Wechselprozess einzuleiten. Wer nach einer solchen "Aktion" ein Begrüßungsschreiben eines neuen Energieanbieters erhält sowie eine Kündigungsbestätigung des bisherigen Lieferanten, sollte sofort aktiv wer-den. Wenn ein Vertrag am Telefon oder an der Haustür geschlossen wurde, gilt ein 14-tägiges Widerrufsrecht um schriftlich - am besten per Einschreiben - zu widersprechen.