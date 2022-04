Enwag öffnet Kundencenter wieder

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Wasser- und Energieversorger Enwag hat die Türen seines Kundencenters wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Tragen einer Maske sowie das Einhalten von ausreichend Abstand und Hygieneregeln wie Händedesinfektion sind weiterhin geboten. Der Zugang ist auf acht Personen gleichzeitig beschränkt, wobei jeweils eine Person mit einer Begleitperson eintreten darf. Mit der Wiedereröffnung des Kundencenters ändert die Enwag ihre Servicezeiten. Die Mitarbeiter sind ab sofort montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr persönlich in der Hermannsteiner Straße 1, per Telefon unter 0 64 41-93 95 00 und per Mail an kundencenter @enwag.de erreichbar.