Enwag saniert in Wetzlar Gas- und Wasserleitungen

Baustelle: Neue Gas- und Wasserleitungen werden ab 11. April in der Hermannsteiner Straße verlegt. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Im Rahmen der Grauguss-Sanierung beginnt die Energie- und Wassergesellschaft mbh (Enwag) am Montag, 11. April, mit Bauarbeiten in der Hermannsteiner Straße.

Auf einer Länge von 360 Metern ersetzt der Energieversorger alte Gasleitungen aus sogenanntem Grauguss sowie Trinkwasserleitungen durch moderne Kunststoffrohre. Das teilt die Enwag in einer Presseinformation mit.

Die neuen Rohre werden demnach stadteinwärts auf der rechten Spur zwischen Buderusstraße und Ikea verlegt. In diesem Zusammenhang werden die Gas- und Trinkwasserleitungen für einen sogenannten "Ringschluss" bis zur Verkehrsinsel in den Siechhof hinein angeschlossen. Die Baumaßnahme werde in drei Bauabschnitte von je ungefähr 120 Metern aufgeteilt. Eine Ersatz-Bushaltestelle werde eingerichtet.

Anschließend seien die Kreuzung der Buderusstraße, die Querung der Hermannsteiner Straße und die Leitungsverlegung in den Siechhof als weitere einzelne Bauabschnitte vorgesehen. Während in der Hermannsteiner Straße der Zweirichtungsverkehr immer gewährleistet sei, seien die Abbiegespuren in den Siechhof zeitweise gesperrt.

Dies betreffe besonders den Rechtsabbiegerverkehr stadtauswärts; hier werde der Verkehr vorher entweder über die Formerstraße oder an der Hermannsteiner Brücke über die Dammstraße zum Siechhof umgeleitet. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, würden die Querung der Hermannsteiner Straße sowie ein Teil der Querung im Siechhof in Nachtarbeit mit mobilen Ampeln ausgeführt. Die gesamte Bauzeit werde circa 16 Wochen betragen, schätzt die Enwag.