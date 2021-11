Enwag unterbricht Arbeiten für Wetzlarer Weihnachtsmarkt

Seit 2018 ersetzt die Enwag in weiten Teilen Wetzlars sowie in Hermannstein und Garbenheim alte Graugussleitungen durch moderne Kunststoffrohre. Ein Schwerpunkt in der Kernstadt ist die Altstadt.

Um die Einschränkungen dort so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten massiv gebündelt: Bei Bedarf verlegen die Arbeiter in einem Schritt auch Leitungen für Strom und Leerrohre für Glasfaser oder führen Arbeiten an den Wasserleitungen durch. Überall dort, wo die Straßen und Gassen aufgerissen werden, wird anschließend ein neues Pflaster verlegt.

Nur am Eisenmarkt müssen sich Bewohner und Besucher der Stadt noch für einige Jahre mit dem bisherigen Bodenbelag abfinden: Weil über den Eisenmarkt eine Rettungszufahrt für die Domhöfe führt, wird dort zunächst eine Asphaltschicht aufgebracht und erst nach Abschluss des Großbauprojekts das neue Pflaster verlegt. (red)