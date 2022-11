Enwag Wetzlar: kein Dezember-Abschlag für Gas und Wärme

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Bund hat beschlossen, dass Verbrauchern der Dezember-Abschlag für Gas und Wärme erlassen wird. Davon profitieren private Haushalte sowie kleinere Unternehmen. Die Wetzlarer Energie- und Wassergesellschaft (Enwag) gibt diese staatliche Erleichterung automatisch weiter. Ihre Kunden müssen dafür nichts einreichen oder beantragen, erläutert sie in einer Pressemitteilung.

Der Dezember-Abschlag für Gas und Wärme wird nicht eingezogen, auch wenn eine Einzugsermächtigung vorliegt. Wer per Dauerauftrag oder monatlicher Überweisung bezahlt, sollte die Zahlung im Dezember aussetzen. "Kundinnen und Kunden, die den Zahlungsauftrag nicht mehr stoppen können, brauchen sich keine Sorgen zu machen: Wir verrechnen zu viel geleistete Zahlungen im Zuge der nächsten Jahresabrechnung im Januar 2023", sagt der Enwag-Geschäftsführer Berndt Hartmann.

Er betont: "Als Versorger sind wir derzeit immer wieder gezwungen, schnell Maßnahmen umzusetzen, deren Abwicklung noch unklar ist. Das ist eine massive Herausforderung und eine große Zusatzbelastung für uns". Beispielsweise erhalte die Enwag, wie andere Energiedienstleister auch, die staatliche Zahlung für die Dezember-Abschläge von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Soforthilfe nicht identisch mit Dezember-Abschlag

Der damit verbundene Antrags- und Auszahlungsprozess sei einmal mehr "mit heißer Nadel gestrickt worden", formal sei der Antrag noch gar nicht bewilligt. "Wir können die finanzielle Unterstützung nur dann weitergeben, wenn wir das Geld auch rechtzeitig bekommen. Dass der Bund Bürgerinnen und Bürgern helfen will, begrüßen wir allerdings sehr", schließt der Geschäftsführer.

Stefan Seißler, Bereichsleiter Markt bei der Enwag, erklärt, dass die Höhe der staatlichen Soforthilfe für jeden Einzelnen nicht identisch sei mit der Höhe des Dezember-Abschlags: "Die Soforthilfe entspricht einem Zwölftel des prognostizierten Jahresverbrauchs. Der Berechnung zugrunde liegt dabei der am 1. Dezember gültige Gaspreis."

Mit der Auslassung des Dezember-Abschlags nähere man sich der Höhe der Soforthilfe an. "Die tatsächliche Höhe der individuellen Soforthilfe weisen wir dann jedem Kunden in der Jahresverbrauchsabrechnung aus", sagt Stefan Seißler.

Die Soforthilfe schafft einen Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten im Jahr 2022 und überbrückt die Zeit bis zur geplanten Einführung der Gaspreisbremse im kommenden Frühjahr. "Grob geschätzt werden die Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Soforthilfe in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar zusammengenommen in etwa so stark entlastet, wie es mit der Gaspreisbremse dann ab März geschehen soll", erläutert Seißler.