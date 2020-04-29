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Mittwoch, 29.04.2020 - 18:45
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Enwag zieht noch eine Baustelle in Weztlar vor

Das wird wohl kein Stausommer in Wetzlar: Der Versorger Enwag zieht eine weitere Großbaustelle vor, diesmal am wichtigen Verkehrsknotenpunkt von Frankfurter Straße und Bergstraße.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
Wegen Abeiten an Gas- und Wasserleitungen ist die Verkehrsführung im Knoten Frankfurter Straße/Bergstraße für fünf Wochen geändert: Frankfurter Straße und Rasselberg werden abgehängt, in der Hauptrichtung steht nur noch je eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Foto: Pascal Reeber

Wegen Abeiten an Gas- und Wasserleitungen ist die Verkehrsführung im Knoten Frankfurter Straße/Bergstraße für fünf Wochen geändert: Frankfurter Straße und Rasselberg werden abgehängt, in der Hauptrichtung steht nur noch je eine Spur pro Richtung zur Verfügung. Foto: Pascal Reeber

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HALTE ENTFALLEN

Wegen der Bauarbeiten können die Buslinien 11, 12 und 312 die Haltestelle "Altstadt/Stadthalle", Fahrtrichtung Bahnhof, in der ersten Bauphase nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Pizzeria "Al Camino" eingerichtet.

In Richtung Krankenhaus entfällt die Haltestelle "Lotteschule" der Linie 12.

Die Linien 160 und 170 fahren die Haltestelle Kestnerschule/Goetheschule nicht an. Ersatzhalt in beiden Richtungen: die Haltestelle Altstadt/Stadthalle Richtung Krankenhaus.

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Aßlar Wetzlar,-stadt Wetzlar
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