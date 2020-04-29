Mittwoch, 29.04.2020 - 18:45
2 min
Enwag zieht noch eine Baustelle in Weztlar vor
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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HALTE ENTFALLEN
Wegen der Bauarbeiten können die Buslinien 11, 12 und 312 die Haltestelle "Altstadt/Stadthalle", Fahrtrichtung Bahnhof, in der ersten Bauphase nicht anfahren. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Pizzeria "Al Camino" eingerichtet.
In Richtung Krankenhaus entfällt die Haltestelle "Lotteschule" der Linie 12.
Die Linien 160 und 170 fahren die Haltestelle Kestnerschule/Goetheschule nicht an. Ersatzhalt in beiden Richtungen: die Haltestelle Altstadt/Stadthalle Richtung Krankenhaus.
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