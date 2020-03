Enwag zögert bei Verzicht auf Sperren

Jetzt teilen:

Wetzlar. Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie haben zahlreiche große Energieversorger angekündigt, auf Energiesperren gegen säumige Energieverbraucher zu verzichten und die Wiederaufnahme der Versorgung bei bestehenden Sperren vorzunehmen. Der heimische Energieversorger Enwag ist in dieser Hinsicht jedoch zurückhaltend.

Berndt Hartmann, Geschäftsführer des heimischen Versorgers Enwag, möchte den Verzicht auf Stromsperren nicht pauschalieren. "Wir müssen das individuell und sehr differenziert sehen, denn es kommen zu den 60 bis 70 Haushalten, die auch ohne Corona-Krise zur Gruppe der säumigen, also gesperrten Energieverbraucher gehören, aktuell Gewerbebetriebe dazu, die schließen müssen", so Hartmann. Bei einer Schließung sinke ja auch der Stromverbrauch drastisch, und man könne die Abschläge angleichen. "Es geht ja auch darum, wie viel Geld da auf dem Spiel steht, denn wir müssen ja auch an unsere Mitarbeiter und deren Existenz denken", so Hartmann weiter. Außerdem sei auch eine Ratenzahlung möglich - auch bei den Privatleuten, die bis zur Sperrung ihres Gas- oder Stromanschlusses Fristen zu durchlaufen haben.

Grundsätzlich haben Strom- und Gasversorger das Recht, bei einem Zahlungsrückstand von mehr als 100 Euro mit einer Frist von vier Wochen und nach zweimaliger Aufforderung eine Versorgungssperre bei Energieverbrauchern vorzunehmen, sofern diese den Umständen entsprechend verhältnismäßig ist.

Verbraucher wenden sich

an ihren Grundversorger

Verbrauchern, die aktuell von einer Versorgungssperre betroffen sind, rät der Bund der Energieverbraucher, sich umgehend an den örtlichen Grundversorger zu wenden und unter Verweis auf die aktuelle Situation eine Aufhebung der Strom-, Gas- oder Wärmesperre zu verlangen. Sollte der örtliche Versorger dem nicht nachkommen, können sich Verbraucher an die Erfassungsstelle für widerrechtliche Versorgungssperren im Bund der Energieverbraucher per E-Mail an energieunrecht@energieverbraucher.de wenden. Telefonisch erreichen Betroffene Verbraucher das Büro für Energieunrecht montags bis freitags jeweils von 9 bis 13 Uhr unter Telefon 0 22 24 - 1 23 12 48.