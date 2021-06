Erfolgreich im Fremdsprachenwettbewerb

André Schmidt (2.v.l.) und Andrea Marcos Navas (2.v.r.) gratulieren Clara Gries (l.) und Tabea Makat. Foto: Eichendorffschule

WETZLAR - Tabea Makat und Clara Gries aus der Klasse 10B der Eichendorffschule haben am bundesweiten Fremdsprachenwettbewerb teilgenommen, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von der Kultusministerkonferenz gefördert wird - mit Erfolg.

Tabea Makat gewann einen zweiten Preis in Englisch, Clara Gries einen dritten Preis. Im diesjährigen Bundeswettbewerb Fremdsprachen haben in der Kategorie "Solo" in Hessen 199 Schülerinnen und Schüler in den Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch sowie Latein und Altgriechisch teilgenommen.

Schülerinnen kommen ohne Hilfe vom Lehrer zurecht

Klassen- und Englischlehrer André Schmidt freut es besonders, dass die beiden Schülerinnen auf sein Angebot, als Ratgeber zur Verfügung zu stehen, dankend verzichtet haben. Dies macht den Preis in seinen Augen umso wertvoller.

Welchen Sachpreis das Komitee ausgesucht hat, ist noch ein Geheimnis. Schulleiterin Andrea Marcos Navas hat im Namen der Schule aber bereits Buchgeschenke überreicht- auf Wunsch der Schülerinnen englische Ausgaben.

Thema des Wettbewerbs war der Commonwealth. Es musste ein Video erstellt und zeitgleich mit anderen Bewerbern eine schriftliche Prüfung abgelegt werden. Aufgabe war, den Commonwealth vorzustellen und sich zu überlegen, wie eine Begegnung mit dem Head of Commonwealth aussehen könnte. Dies konnte in Form eines Interviews gestaltet werden oder aber auch als Kurzgeschichte.