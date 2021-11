Erinnerung an Anfang der Kirche

Im Theaterstück "Reichstag zu Worms", das Pfarrer Siegfried Meier (r.) als Luther auch im Dalheimer Gemeindezentrum mit Tobias Gisse (Mitte) als Offizial und Tim Christopher Sinkel als Kaiser aufführt, weigert sich Martin Luther, seine Lehre zu widerrufen. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/SCHÖFFENGRUND - Wetzlar/Schöffengrund. "Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen." Diesen Luther-Choral haben zahlreiche Protestanten in der Region an Lahn und Dill am Reformationsfest wieder von Bläsern gehört oder selbst gesungen. An den Beginn der evangelischen Kirche vor mehr als 500 Jahren erinnern Protestanten in aller Welt am Reformationstag.

Das Jubiläum "500 Jahre Reichstag zu Worms" hatte der Wetzlarer Pfarrer Siegfried Meier zum Anlass genommen, ein Theaterstück nach Reichstagsquellen zu präsentieren, in dem die theologische Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der Reformation den Dreh- und Angelpunkt bildete. Tobias Gisse spielte in dem kleinen Schauspiel, das in der Hospitalkirche und in Dalheim aufgeführt wurde, einen Vorsteher eines katholischen Kirchengerichts, Tim Christopher Sinkel Kaiser Karl V. Martin Luther (dargestellt von Siegfried Meier), der auf dem Reichstag nach dem Willen der Kirche und des Kaisers seine Lehre, dargelegt in seinen Schriften, widerrufen sollte, verweigerte dies. "Überführt mich des Irrtums mit den prophetischen und evangelischen Schriften", antwortete Meier als Luther und fügte hinzu: "Darum kann und will ich nichts widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln gefährlich ist. Hier stehe ich, ich kann nicht anders."

In seiner Predigt machte Meier deutlich, dass "Luther die Grundpfeiler des mittelalterlichen Systems zu Staub zerfallen sah. Luther sei es darüber hinaus auf dem Reichstag zu Worms um mehr gegangen, als Haltung zu zeigen oder für Gewissensfreiheit zu stehen: "Luther hört auf die Heilige Schrift und den in ihr bezeugten Herrn - Christus allein."

Dass Christen weder die Herren der Welt noch die Richter anderer Menschen seien, erklärte Hartmut Sitzler in seiner Videobotschaft zum Reformationstag. Der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill hatte den Schweizer Reformator Ulrich Zwingli in den Mittelpunkt gestellt. "Wir sollen uns frei machen von den unsinnigen Forderungen, was wir angeblich alles brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen", so Sitzler: "Reformation bedeutet die Rückkehr zu Christus."

Auch in der Ökumene übten sich die Christen in der Region: In der evangelischen Kirche Schwalbach feierten Katholiken und Protestanten gemeinsam Gottesdienst. Am 1. November vor 75 Jahren (Allerheiligen) fand dort der erste katholische Gottesdienst seit der Reformation statt. "Die katholischen Vertriebenen, die hier neue Heimat suchten, feierten ihre Gottesdienste in den ersten zehn Jahren in unserer evangelischen Kirche", sagte Pfarrer Reinhard Vollmer. Reformationstag heiße nicht: "Wir feiern, dass wir nicht katholisch sind, sondern wir besinnen uns auf das Grundlegende unseres Glaubens, auf Jesus Christus." Der katholische Pastoralreferent Richard Ackva berichtete von mehr als 250 römisch-katholischen Ungarndeutschen, die 1946 als Vertriebene nach Schwalbach kamen "Die Gastfreundschaft der evangelischen Kirche trug dazu bei, dass Integration gelingen konnte.", sagte Ackva.

Stadtspiel für die

Wetzlarer Konfirmanden

Konfirmanden in Wetzlar erlebten einen abwechslungsreichen "Reforma(k)tionstag" mit einem Stadtspiel an zehn Stationen. Vorbereitet und durchgeführt hatten die Aktion die Jugendreferentinnen, Pfarrer und Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar.

Die Wiederindienstnahme der Orgel in der Niedergirmeser Christuskirche mit reformatorischem Liedgut und die Orgelvesper in Braunfels wiesen musikalisch auf die Bedeutung der Reformation hin.