Erinnerung an den Wetzlarer Stolpersteinen

Zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar hat die Linksjugend Solid zu einer Stolpersteinbegehung in der Alt- und Innenstadt eingeladen. Foto: Sebastian Reh

WETZLAR - Um den Opfern des Holocausts zu gedenken, hat die Linksjugend Solid Lahn-Dill am Holocaust-Gedenktag zu einer Stolpersteinbegehung in der Altstadt eingeladen.

"Es ist wichtig an das Leid unter der NS-Diktatur zu erinnern", sagte der Landtagsabgeordnete und Oberbürgermeisterkandidat für Wetzlar, Hermann Schaus (Linke), am 27. Januar. An der Veranstaltung nahmen unter anderem der Stadtverordnete Klaus Petri (Linke), Mitglieder von Solid und dem Verein "Wetzlar erinnert" sowie Anhänger von Fridays-for-Future teil.