Erinnerung an die Pogromnacht

WETZLAR - Zur Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 findet am Dienstag, 9. November, ab 17 Uhr in der Pfannenstielsgasse an der ehemaligen Synagoge (Rückseite Alloheim Senioren-Residenz "Lahnblick") eine gemeinsame Gedenkfeier der Stadt Wetzlar und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar statt. Nach der Kranzniederlegung spricht Pfarrer Wolfgang Grieb, Hermannstein, für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Er geht auf das Gedenken im Jubiläumsjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - zwischen wachsen, dem Antisemitismus und jüdischem Selbstbewusstsein - ein. Um Einhaltung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Abstands- und Hygieneregeln wird gebeten.