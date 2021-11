Erinnerung an Opfer der Gewaltherrschaft

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Volkstrauertag wird seit 1952 als sogenannter stiller Gedenktag begangen. Er steht im Zeichen der Erinnerung an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltherrschaft aller Nationen.

Samstag, 13. November

W Wetzlar: Gegen 17.45 Uhr: Kranzniederlegung am Ehrenmal in der Avignon-Anlage; Nauborn: 16 Uhr am Ehrenmal auf dem Friedhof

W Aßlar: 15 Uhr, zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauertag, Ev. Gemeindehaus Aßlar, Bornstr. 8a, im Anschluss Kranzniederlegung am Ehrenmal

W Biebertal: Fellingshausen: 13 Uhr, Friedhof; Krumbach: 15 Uhr, Friedhof; Frankenbach: 16 Uhr, Friedhof; Königsberg: 17 Uhr, Friedhof

W Braunfels: Bonbaden: 17 Uhr, Friedhof; Tiefenbach: 15 Uhr, Friedhof

Schöffengrund: Oberquembach: 15 Uhr, Ehrenmal; Oberwetz: 15 Uhr, Ehrenmal; Schwalbach: 14 Uhr, Friedhof

W Waldsolms: Griedelbach: 16 Uhr, Denkmal; Kraftsolms: 14 Uhr, Ehrenmal vor der Kirche

Sonntag, 14. November

W Wetzlar: Blasbach: 10 Uhr, Ehrenmal Friedhof; Dutenhofen: 11.30 Uhr, Ehrenmal Friedhof; Garbenheim: 12 Uhr, Ev. Kirche; Hermannstein: 11 Uhr, Friedhof; Münchholzhausen: 10.30 Uhr, Ehrenmal vor Ev. Kirche; Naunheim: 10 Uhr, Gottesdienst, anschließend Ehrenmal Alter Friedhof; Steindorf: 11 Uhr, Ehrenmal an der Kirche

W Biebertal: Rodheim und

Bieber: Zentrale Gedenkfeier, 10 Uhr, Hof Haina; Vetzberg: 11.30 Uhr, Mahnmal vor der Kirche

W Bischoffen: Bischoffen: 11.45 Uhr, Ehrenmal Neuer Friedhof; Oberweidbach: 9 Uhr, Ehrenmal Friedhof; Niederweidbach: 9.20 Uhr, Ehrenmal unterhalb Marienkirche; Roßbach: 10.45 Uhr, Ehrenmal Friedhof

W Braunfels: Braunfels: 11.30 Uhr, Gedenkfeier am Mahnmal (Schlossaufgang); Altenkirchen: 14 Uhr, Ehrenmal

W Hohenahr: Ahrdt: 11 Uhr, Ehrenmal; Altenkirchen: 11.30 Uhr, Ehrenmal; Erda: 13.30 Uhr, Ehrenmal; Großaltenstädten: 9.30 Uhr, Ehrenmal; Hohensolms: 10 Uhr, Ehrenmal; Mudersbach: 10.30 Uhr, Ehrenmal

W Hüttenberg: Hüttenberg: 11.45 Uhr, Ehrenmal Hochelheim, Alter Friedhof; Rechtenbach: 10 Uhr, Ehrenmal, Groß-Rechtenbach; Reiskirchen: 9.15 Uhr, Ehrenmal; Vollnkirchen: 10.45 Uhr, Ehrenmal; Volpertshausen/Weidenhausen: 13.30 Uhr, Ehrenmal Volpertshausen

W Langgöns: Lang-Göns: 11.30 Uhr, Gedenkhalle Friedhof; Cleeberg: 11.45 Uhr, Ehrenmal; Dornholzhausen: 10 Uhr, Ehrenmal; Espa: 9.15 Uhr, Ehrenmal; Niederkleen: 9.15 Uhr, Ehrenmal; Oberkleen: 13.45 Uhr Friedhofskapelle

W Waldsolms: Brandoberndorf: 10 Uhr, Ehrenmal; Hasselborn: 11.15 Uhr, Friedhof; Kröffelbach: 10.15 Uhr, Denkmal vor der Ev. Kirche

W Wettenberg: Krofdorf: 14.30 Uhr, Friedhof

Sonntag, 21. November

W (Totensonntag) Bischoffen: Wilsbach: 11.45 Uhr, Friedhofshalle