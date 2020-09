Erinnerungen an Teppichreiniger werden wach

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG (red). Begonnen hatte es in Grünberg im Landkreis Gießen, dann schwappte die Welle auch in den Lahn-Dill-Kreis über. In Wetzlar, Solms, Herborn und ganz aktuell in Dillenburg erschienen bei den Ordnungsämtern Männer, die allesamt nicht aus der Region stammen, und die zum Teil erfolgreich ein Gewerbe für den Pelz- und Goldankauf anmeldeten. In diesem Zusammenhang warnt die Kreisverwaltung vor unseriösen Geschäftspraktiken.

Für die meist nur kurzfristig ausgeübte Tätigkeit mieteten sie leer stehende Gewerbeimmobilien an und zahlten die Miete in bar. Als dann in den heimischen Tageszeitungen durch Annoncen oder auffällige Flyer für die Tätigkeit geworben wurde, gingen beim Fachdienst Ordnungs- und Gewerberecht der Kreisverwaltung alle Warnlampen an, denn man erinnerte sich an unseriöse Teppichreiniger, die 2016/2017 im Kreisgebiet kurzzeitig unterwegs waren. Vermieter der Betriebsstätten, Druckereien, die Werbeflyer druckten, bekamen damals ihr Geld nicht, Kunden wurden übervorteilt und ein Fall schaffte es in Wetzlar sogar vor das Strafgericht. Eine Überprüfung zeigte, die Akteure heute sind dem gleichen Milieu zuzuordnen wie die Teppichreiniger damals. In Ordnungsamtskreisen sind deren Namen teilweise bereits bekannt.

Das veranlasste die Mitarbeiter des Kreises, tätig zu werden, denn es war klar, dass die Männer im Kreis nur kurzzeitig agieren würden und damit ein Reisegewerbe ausüben. Im Reisegewerbe aber ist der Goldankauf verboten. Deswegen und weil es den Ankäufern auch an der erforderlichen Reisegewerbekarte mangelte, gingen die zuständigen Städte Solms und Herborn mit Unterstützung des Gewerbeprüfdienstes des Kreises und der Polizeidirektion Lahn-Dill gegen die Männer vor.

Vor Ort wurde die Schließung der Betriebsstätten angeordnet. Die Polizei überprüfte die angetroffenen Personen und stellte fest, dass die meisten bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Beim Kreis geht man auch von Strohmannverhältnissen aus, denn sowohl in Grünberg als auch in Solms hatte ein polnischer Staatsangehöriger das Gewerbe angemeldet, der kaum Deutsch konnte. Er tauchte zumindest in Solms auch nicht auf und das Personal dort kannte seinen Namen nicht richtig.

"Weil diese Masche außerdem fast zeitgleich mehrere Städte in der Region trifft und auch die Werbung zum Teil identisch ist, gehen wir von organisierten Strukturen aus", sagt Landrat Wolfgang Schuster. Der Behördenchef mahnt zur Vorsicht, denn die Männer seien nicht wirklich an Pelzen interessiert, sondern am Gold. Sie besuchen Leute, die einen Pelz abzugeben haben, auch zu Hause, lassen sich Schmuck zeigen. Hier bestünde erhebliche Überrumpelungsgefahr, insbesondere bei älteren Menschen.

Von einem Versuch und einem erfolgreichen Termin in Herborn weiß man beim Kreis schon. Hierbei wurde für Goldschmuck zwar Bargeld bezahlt, ob das aber nicht zu wenig war, lässt sich nicht mehr feststellen, da der Schmuck weg ist. Auch sollte niemals Gold oder Schmuck zur Ansicht mitgegeben werden. Sollte man doch den Kontakt zu den Aufkäufern suchen, sollte man auf Bargeld bestehen und sich auch den Ausweis der Männer zeigen lassen, damit sich das Geschäft nachvollziehen lässt.

Ansprechpartner bei der Kreisverwaltung ist Frank Schuster, Telefon 0 64 41-4 07 24 30, E-Mail: frank.schuster@lahn-dill-kreis.de.