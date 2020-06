Aufnahmen vom Ochsenfest 1955 Foto: Sammlung Jung

Jetzt teilen:

WETZLAR - Mit einem Frühschoppen endet dienstags traditionell das Ochsenfest. Was wir in diesem Jahr verpasst haben, zeigt ein Blick in die Vergangenheit, in die uns die Fotoimpressionen unserer Leser entführen.