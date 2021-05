Erinnerungen von Zeitzeugen an Besatzung und Vernichtung

Nach über einem Jahr Feldzug: Fritz Donsbach (links) und ein weiterer Kamerad am 1. Juli 1942 in einem Schützenloch in Russland. Foto Sammlung Fritz Donsbach

Kameraden von Fritz Donsbach beim Laden und Richten einer schweren Feldhaubitze SfH 18, die Granaten vom Kaliber 150 Milimeter verschoss. Foto: Fritz Donsbach.

Hans Forstbauer aus Braunfels, "Untersturmführer" bei der Aufklärungsabteilung der SS-Division "Das Reich". Er war am 20.08.1915 in Tübingen geboren und kam am 11.09.1941 bei Alepowka Pilska ums Leben. Foto: Sammlung Ralf Schnitzler