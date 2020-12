"(Er)kennen Sie Wetzlar?" Folge 857

Wo und wann ist dieses Foto entstanden? Foto: Heinz-Norbert Pauli

Die Wetzlarer Altstadt hat viele Gesichter - und die wandeln sich ständig. Je nachdem, wie die Sonne einfällt, erstrahlt die historische Innenstadt in einem anderen Flair und setzt immer wieder Glanzpunkte. So auch auf unserem Foto von Heinz-Norbert Pauli, das wir als Folge 857 von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" ausgesucht haben. Dieser Bereich ist auch heute noch als Flanier- und Einkaufsmeile bei den Wetzlarern sehr beliebt, auch wenn sich hier und da Leerstand breitmacht. Dem will der Handel durch attraktive Angebote Einhalt gebieten. Noch ein Tipp zu unserem heutigen Motiv: Derzeit sieht es dort etwas anders aus als gewohnt. Wenn Sie erkannt haben, wo das Foto entstanden ist, dann beteiligen Sie sich (mit voller Postanschrift) an der Lösungssuche und gewinnen mit etwas Glück einen von drei Buchpreisen. Unsere Adresse: Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 857, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Folge 857 ist der kommende Mittwoch, 2. Dezember.

