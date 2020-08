Erlebt Wetzlar eine Welle rechtsextremistischer Straftaten?

Als Zeichen der Liebe und gegen rechte Hetze haben am Mittwoch rund 30 Dalheimer ein Herz aus bunten Blumen auf der Wiese an der Kirche St. Markus gepflanzt. Dort war zuvor von Unbekannten ein drei mal drei Meter großes Hakenkreuz in den Rasen geätzt worden. Foto: Steffen Gross