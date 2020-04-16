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Donnerstag, 16.04.2020 - 18:00
5 min

Erleichterung bei Wetzlars Händlern

Es sind vor allem die kleinen Läden in der Wetzlarer Altstadt, die ab Montag wieder öffnen dürfen. Mit einem riesigen Kundenansturm rechnen aber nur wenige Händler.

Von Tanja Freudenmann und Pascal Reeber
Die Schwestern Nunzia Verolino (hinten) und Claudia Bode bereiten ihr Geschäft auf den Montag vor: Ab diesem Tag darf das "Altstadt Ambiente" wieder öffnen, das wollen die Inhaberinnen mit Wiedereröffnungsangeboten feiern. Foto: Pascal Reeber

Die Schwestern Nunzia Verolino (hinten) und Claudia Bode bereiten ihr Geschäft auf den Montag vor: Ab diesem Tag darf das "Altstadt Ambiente" wieder öffnen, das wollen die Inhaberinnen mit Wiedereröffnungsangeboten feiern. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Die Schwestern Nunzia Verolino (hinten) und Claudia Bode bereiten ihr Geschäft auf den Montag vor: Ab diesem Tag darf das "Altstadt Ambiente" wieder öffnen, das wollen die Inhaberinnen mit Wiedereröffnungsangeboten feiern. Foto: Pascal Reeber

Die Schwestern Nunzia Verolino (hinten) und Claudia Bode bereiten ihr Geschäft auf den Montag vor: Ab diesem Tag darf das "Altstadt Ambiente" wieder öffnen, das wollen die Inhaberinnen mit Wiedereröffnungsangeboten feiern. Foto: Pascal Reeber

Weil der Verkauf Montag wieder öffnen darf, entfernt Verkaufsleiter Timothy Payne am Donnerstag die ersten Absperrbänder bei Bikes'n Boards an der Hermannsteiner Straße. Foto: Pascal Reeber

Weil der Verkauf Montag wieder öffnen darf, entfernt Verkaufsleiter Timothy Payne am Donnerstag die ersten Absperrbänder bei Bikes'n Boards an der Hermannsteiner Straße. Foto: Pascal Reeber

Darf ebenfalls am Montag wieder ihren Laden öffnen - unabhängig von der Verkaufsfläche: Buchhändlerin Carmen Loh von der Buchhandlung an der Alten Lahnbrücke. Foto: Pascal Reeber

Darf ebenfalls am Montag wieder ihren Laden öffnen - unabhängig von der Verkaufsfläche: Buchhändlerin Carmen Loh von der Buchhandlung an der Alten Lahnbrücke. Foto: Pascal Reeber

Viele kleinere Läden in der Altstadt, die ab Montag wieder öffnen dürfen, weisen ihre Kunden am Donnerstag bereits darauf hin. Foto: Pascal Reeber

Viele kleinere Läden in der Altstadt, die ab Montag wieder öffnen dürfen, weisen ihre Kunden am Donnerstag bereits darauf hin. Foto: Pascal Reeber

Noch ist die Wetzlarer Altstadt recht leer. Am Montag dürfen kleinere Geschäfte wieder öffnen - ob sich die Gassen dann wieder füllen? Foto: Pascal Reeber

Noch ist die Wetzlarer Altstadt recht leer. Am Montag dürfen kleinere Geschäfte wieder öffnen - ob sich die Gassen dann wieder füllen? Foto: Pascal Reeber

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Tanja Freudenmann: Redakteurin Wetzlar
Tanja Freudenmann Jetzt sind die Kunden am Zug
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