WETZLAR - Wegen eines Wasserrohrbruchs muss die Ernst-Leitz-Straße in Wetzlar in Höhe Kreuzung Wetzbachstraße noch bis voraussichtlich Dienstag, 20. April, halbseitig gesperrt werden, teilt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Wetzlar mit. Der Verkehr wird durch eine mobile Ampelanlage geregelt. Die Wetzbachstraße bleibt in dieser Zeit voll gesperrt und wird aus Richtung Karl-Kellner-Ring in eine Sackgasse umgewandelt.