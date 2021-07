Ernst-Leitz-Straße in Wetzlar ab Montag halbseitig dicht

Sieht nach Stau aus: Am Montag beginnt eine weitere Großbaustelle der Enwag. Die Ernst-Leitz-Straße wird dafür halbseitig gesperrt. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Die Graugusssanierung beschert den Verkehrsteilnehmern in Wetzlar eine weitere Großbaustelle: Am Montag starten die Arbeiten in der Ernst-Leitz-Straße zwischen dem Leitzplatz und der Einmündung Wetzbachstraße. Die Fahrbahn wird in Richtung Steindorf gesperrt. Bis Anfang September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Umleitung führt für Autos über die Stadion-Schleife

Die Umleitung für die gesperrte Fahrtrichtung führt durch die Wetzbachstraße, also hinter dem Neuen Rathaus vorbei. Für Fahrzeuge aus Richtung Neustadt ist das unproblematisch. Vom Friedrich-Ebert-Platz kommende Fahrer müssen über die Stadion-Schleife fahren. Großfahrzeuge wie Lastwagen werden sogar über den Buderusplatz umgeleitet, weil auf der Stadion-Schleife die Durchfahrtshöhe begrenzt ist. Die Umleitungen werden beschildert.

Weil dort der Umleitungsverkehr unterwegs ist, wird die Wetzbachstraße zur Einbahnstraße in Richtung Ernst-Leitz-Straße ausgeschildert. Die Ausfahrt für die Anlieger und damit auch vom Parkplatz des Neuen Rathauses aus ist damit zum Karl-Kellner-Ring nicht mehr möglich. In der gesamten Wetzbachstraße gilt ein Halteverbot. Dort wird zudem die Ersatzhaltestelle "Neues Rathaus" eingerichtet.

"Weil in unmittelbarer Nähe der Baustelle das Rathaus, die Feuerwache und das Leica-Firmengelände liegen, haben wir uns bewusst dafür entschieden, die Arbeiten in die Urlaubszeit zu legen. Es ist uns wichtig, dass möglichst wenige Menschen in ihrem Arbeitsalltag von der Baustelle betroffen sind", sagt Enwag-Projektleiter Lukas Orzel.

Zwar ist die Sanierung der 150 Meter langen Gas-Hauptleitung unter der Fahrbahn der Anlass für die Arbeiten: Die Enwag nutzt aber die Gelegenheit und erledigt neben der Grauguss-Rehabilitation auch gleich noch weitere Arbeiten: Zwei neue Gas-Hausanschlüsse werden installiert, die Wasserleitung erneuert und fünf neue Hausanschlüsse erstellt. Im Gehweg erneuert die Baumannschaft auf rund 250 Metern Länge eine Nieder- und eine Mittelspannungsleitung der Stromversorgung. Ein neuer Hausanschluss entsteht.

Feuerwehrausfahrt liegt mitten im Baufeld

Die Arbeiten sind auch aus dem Grund komplex, weil sich die Ausfahrt des Feuerwehr-Hauptstützpunkts mitten im Baufeld befindet. Dort müssen die jeweiligen Arbeiten eng mit der Feuerwehr abgestimmt sein, damit die Alarmausfahrt jederzeit frei ist.

Die Grauguss-Sanierung der Enwag ist bis 2023 geplant. Insgesamt 45 Kilometer der alten Rohre werden in diesem Zeitraum gegen moderne Kunststoffrohre ersetzt.

Informationen zum Baugeschehen sind online auf enwag.de/baustellen abzurufen.