Erste Corona-Fälle an Schulen in Wetzlar und Aßlar

Wetzlar. An der August-Bebel-Gesamtschule ist am Sonntag der erste Corona-Fall an einer Wetzlarer Schule nachgewiesen worden. Auch an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Aßlar ist ein Sechstklässler betroffen.

Infiziert hat sich nach Angaben des Lahn-Dill-Kreises ein Bebel-Schüler der Jahrgangsstufe 9. Das Gesundheitsamt steht nun vor einer größeren Herausforderung bei der Ermittlung aller relevanten Kontaktpersonen: Wegen des Kurssystems an der Bebel-Schule wird schulintern befürchtet, dass gut die Hälfte aller Schüler der neunten Jahrgangsstufe in Quarantäne müssen. Sprecherin Nicole Zey teilte am Sonntag auf Anfrage mit, dass die Ermittlungen auf Hochtouren laufen. Bis zum Abend sollen möglichst alle Kontaktpersonen informiert sein, dies könne aber auch bis zum Montagmorgen dauern. An der Humboldt-Schule werden unterdessen ausschließlich die Schüler einer sechsten Klasse isoliert.

Bei den zuvor fünf nachgewiesenen Infektionsfällen an Schulen im Lahn-Dill-Kreis waren ebenfalls allein die jeweils betroffenen Klassen unter Quarantäne gestellt worden. Ausschlaggebend ist laut Zey, dass die Kontaktpersonen eine mindestens 15-minütige Angesicht-zu-Angesicht-Begegnung mit dem Infizierten hatten. Wegen der Aerosole würden darüber hinaus komplette Klassen und Kurse unter Quarantäne gestellt. Zuvor hatte bereits ein ausführliches Interview mit dem infizierten Bebel-Schüler stattgefunden. Noch sei offen, wo sich der Schüler angesteckt habe. Dass es sich um Reiserückkehrer handele, wurde für die beiden Fälle in Wetzlar und Aßlar ausgeschlossen. Weitere Informationen sollen spätestens bis zur Sitzung des Kreis-Pandemiestabs an diesem Montag ab 10 Uhr vorliegen.

Für die Bebel-Schule folgen aus dem Corona-Fall weitere Probleme, weil auch alle Lehrkräfte, die in den Kursen unterrichtet haben, in Quarantäne müssen und vorläufig nicht zur Verfügung stehen werden. Bereits am Sonntag wurde schulintern an den Stundenplänen gearbeitet. An der Bebel-Schule war erst vor wenigen Tagen ein Kommunikationssystem mit klaren Aufgabenverteilungen beschlossen worden, um alle Eltern möglichst umgehend über Corona-Fälle und nötige Maßnahmen zu informieren.