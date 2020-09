Erste Ergebnisse der Grabungen auf der Marienwiese

Ziel der Archäologen ist es, die Untersuchungen auf der Marienwiese möglichst bis zum Jahresende 2020 abzuschließen. Aktuell ist etwa die Hälfte der Fläche abgearbeitet, heißt es. Abgestimmmt mit den Abrissarbeiten der Kita-Marienheim in der Goethsstraße soll nach Entfernen der Bodenplatte auch dort im Erdboden nach Spuren der städtischen Vergangenheit gesucht werden.

Die Mitglieder des Wetzlarer Magistrats wollen sich in ihrer Sitzung am 14. September mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan für das Parkhaus Goethestraße beschäftigen. Anschließend wird die Beschlussvorlage durch die städtischen Fachausschüsse beraten. Die Entscheidung soll in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28. September fallen. Zuletzt hatte sich beim Aufstellungsbeschluss eine große Mehrheit des Stadtparlaments für den Parkhausbau ausgesprochen.

In der vergangenen Woche war im Bauausschuss erstmals öffentlich der Entwurf für das Parkhaus vorgestellt worden, zuvor hatten die Kommissionsmitglieder der Stadtentwicklungsgesellschaft als Bauherrin und des Begleitgremiums darüber diskutiert.

Nach aktuellen Stand soll die Kita Marienheim Anfang November in ihr neues Gebäude in der Turmstraße umziehenAnschließend ist geplant, das bisherige Kita-Gebäude in der Turmstraße zu entkernen und abzureißen. Mit dem Parkhausbau soll dann Anfang 2021 gestartet werden.