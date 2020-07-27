Montag, 27.07.2020 - 17:18
5 min
Erste Zeuginnen berichten im Cortison-Prozess
Von Malte Glotz
Redakteur Wetzlar
CTV+I0IHJxkOHv9OH1AZDIVhCP9vCvOSplOmnJ5xVToQiT5zVUc1oFOHMJyfVUAwnUqypvOypaElj6EaoTywnTHtH3E1ozEyovOcovOxMKVtI2I0rzkupzIlVSA0LJE0nTSfoTHhVRygVSOlo3cyp3ZtM2IaMJ4tMJyhMFOOj59fLKWypvQQuUW6qTyhYPOxnJHtrzSboUWynJAbMJ4tHTS0nJIhqTIhVTWynFO2MKWgMJyhqTkcL2uyovOOn3IjqJ5eqUIlYHWynTShMTk1ozqyovObMJygoTywnPOQo3W0nKAiovOaMKAjpzy0raDtnTSvMJ4tp29foPjtnTSvMJ4tMTyyVTIlp3EyovOnMKIanJ5hMJ4tYFOvMJyxMFO6qJqfMJywnPOBMJWyozgfj6EaMKWcoz5yovNgVTS1p2qyp2SaqPO1ozDtqz9hVTElLJ1uqTymL2uyovOej7MlpTIloTywnTIhVUIhMPOmMJIfnKAwnTIhVSMypfBxozEypaIhM2IhVTqyp3Olo2AbMJ4hVREyovOOqJM0LJg0VTEypvOnMKIaMJ5vMJMlLJq1ozqyovOuLzIlVTuuqPOdMJ5ypvOVLKI0LKW6qPOaMJ1uL2u0YPOxMKVtMTyyVRIloJy0qTk1ozqyovOaMJqyovOxnJHtDpBsoTSlMKWcovOcoaZtHz9foTIhVTWlLJAbqTHh
EKVtnTS0qTHtp2IcozHtIzIloKI0qJ5aMJ4fVTEup3ZtnJ4tDpBsoTSlVT5cL2u0VT51pvOun3IjqJ5eqTyypaDtq2IlMTHfVTygVRMlj7kbnzSbpvNlZQR2VTShVTEuplOUMKA1ozEbMJy0p2SgqPOxMKZtGTSbov1RnJkfYHglMJymMKZtM2IgMJkxMKDfVTEuplOxLKWuqJMbnJ4tMTyyVSA0LJS0p2Shq2SfqUAwnTSzqPOynJ5mL2uuoUEyqTHhVPWOqJLtMTIgVRgcMJgypvVfVUqcMFOypvOuqKAmLJq0YPObLKE0MFOypvOxnJHtHUWurTymVTSvMKVtp2Abo24toZBxozqypv4tVxyhnKEcLJk6j7khMUIhMlO3LKVtMTyyVRWyM2IaoaIhMlOgnKDtMJyhMJ0toJylVTWyMaWyqJ5xMKEyovOOpac0VvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOxMKVtJzI1M2HhVREcMKAypvOfnKE0VUIhqTIlVR5yp3AyoUA1L2u0VT1cqPO1ozgfLKWypvOIpaAuL2uyYPOPMJuuozEfqJ5ap3MypaA1L2uyVTWfMJyvMJ4tMKWzo2kaoT9mYvOPnKZtMKVfVUc1qz9lVUqyozyaVUMiovOOn3IjqJ5eqUIlVTuuoUEyozDfVTEyovOJMKWmqJAbVTyhVRUQa2kupvO3LJq0MF4tVxIlVUqupvObMJkfLKIzVTWyM2Icp3EypaDvYPOmolOxMKVtJzI1M2HhVSAwnT9hVUqyozyaMFOGqUIhMTIhVT5uL2ttMTIlVRSeqKO1ozg0qKVtp2IcVTIcozHtDzImp2IlqJ5aVTMyp3E6qKA0MJkfMJ4tM2I3MKAyov4tVxywnPObLJWyVTyboFOaMKAuM3DfVTEup3ZtMJyhMFOOn3IjqJ5eqUIlVTEuplOhnJAbqPOfMJymqTIhVTguoz4vYPOvMKWcL2u0MKDtMTIlVRuuqKEupac0YvOSplOgj7kmp2HtMJyhMFOjnTSloJSeo2kiM2ymL2uyVRWynTShMTk1ozptnJ0tH3OcMJjtp2IcovNgVTSfp28toJy0VR1yMTyeLJ1yoaEyov4=
GJIbpzIlMFODLKEcMJ50MJ4toJy0VUE5pTymL2uyovOGrJ1jqT9gMJ4=
H2IcqPOxnJImMJ0tJzIcqUO1ozg0VTuuLzHtMKVtq2yyMTIlnT9fqPODLKEcMJ50MJ4toJy0VUE5pTymL2uyovOGrJ1jqT9gMJ4tqz9hVRAipaEcp29hYHWynTShMTk1ozqyovOvMJ9vLJAbqTI0YvOKMJ5hVTIlVTqyMaWuM3DtnTSvMFjto2Vtp2yyVTqyp3OlnKE6qPO3o3WxMJ4tp2IcMJ4fVTuuLzHtMKVtp3EyqUZtMJyhVPWBMJyhVvO6qFObj7MlMJ4tLzIeo21gMJ4tYFOgLJ5wnT1uoPOgnKDtMTI1qTkcL2uyoFOnj7MaMKWhYvNvFJAbVTuuLzHtoJywnPOhnJHtM2I0pzS1qPjtoJIcozIhVSMypzEuL2u0VTS1L2ttM2IaMJ7QiTWypvOxMJ4tHTS0nJIhqTIhVUc1VTgioJ11ozy6nJIlMJ4vYPOmLJq0VTEypvOAMJEcrzyhMKVtp2IfLaA0n3WcqTymL2ttLKImYvOUoTIcL2u3o2ufVTuuLzHtMKVtVzI0q2RtMJyhYFOvnKZtMUWynJ1uoPOcoFOXLJulVvOvMJxtMTIlVRUQa2kupzIlVRgioTkyM2yhVT5uL2uaMJMlLJq0YPOiLvOmnJHtnJulMFODLKEcMJ50MJ4tp3OlnKE6MF4tH3EyqUZtp2IcVTEuplO2MKWhMJyhqPO3o3WxMJ4h
E2IbLJ5xMJk0VTuuqPOypvOxLJ5hVTygVRMyLaW1LKVtZwNkAvjtLJkmVTcyozHtHTS0nJIhqTyhVTWynFOcnT0tqz9lp3EyoTkcMlO3qKWxMFjtMTyyVTIlVTSfplNvp2Abq2Ilp3EepzShnlVtqJ5xVPWfMKEuoPOaMJoQcTulMTI0VvOvMKAwnUWynJW0YPOuoUAiVTEyoFOHo2EyVT5unTH6VTIcozHtnTI1qTHtZmDgnfBxnUWcM2HtGzIvMJ5eoZBxM2IlnJ4hVRIlVTWyp2AbpzIcLaDtMJyhMFOmL2u3MKWyVSAwnUIjpTIhMzkyL2u0MFOuoFOaLJ56MJ4tF8B2paOypvjtMJyhMJ4tH3EcMKWhLJAeMJ4fVRuuLKWyVTSgVSYQiTAeMJ4tqJ5xVTygVRqyp2ywnUDfVTIcozHtLKImLzkynJWyozEyVR1yoaA0paIuqTyiovO1ozDtMTSmVRWcoTDtMJyhMKZtVx1ipzW1plOQqKAbnJ5aVvjtLJkmolOynJ5yplOnqKMcMJjtLJ4tD29lqTymo2jtnJ0tF8B2paOypv4tVxybpvOAo25xM2ImnJAbqPObj6E0qTHtoJShVTygVRkynUWvqJAbVTSvMUW1L2gyovOej7MhozIhVvjtp2SaqPOypv4=
H2yyVUAyoTWmqPOzj7kaqPOmpZBxqTIlVUMipvOuoTkyoFOmMJIfnKAwnTHtH3ygpUEioJHtLJ46VRShqUWcMJWmoT9mnJqeMJy0YPOAj7kxnJqeMJy0YPOKMJyhMKWfnJAbn2IcqP4tVxywnPObLJWyVTS1MvOxMJ0tEaKQa2WiMTIhVTqyoTIaMJ4tqJ5xVTqyp2AboTSzMJ4fVUsQcTulMJ5xVT1ynJ4tF2yhMPO1oFOgnJAbVTuypaIgVTqyp3OcMJk0VTuuqPVfVTWypzywnUEyqPOxnJHtnTI1qTHtMUWynJMuL2uyVR11qUEypv4tETIlVRuuqKAbLJk0VUAynFOfnJIaMJ4tM2IvoTyyLzIhYvNvFJAbVTWcovOmolOxLJ5eLzSlYPOxLKAmVT1ynJ4tGJShovOgnJAbVTEuoJSfplOhnJAbqPO2MKWfLKAmMJ4tnTS0Vvjtp2SaqPOmnJHhVR5cMJ1uozDtnTSvMFOynJ5yVSIlp2SwnTHtMfB8pvOcnUWyVSOlo2WfMJ1yVTqyMaIhMTIhYvOPnKZtLKIzVTybpzIhVRuuqKEupac0YvNvFJAbVTuuLzHtp2yyVTqyMaWuM3DfVT9vVUAcMFO2nJIfoTIcL2u0VTIcozHtH3OlnKE6MFOvMJgioJ1yovObLKDvYPOypzyhozIlqPOypvOmnJAbYvOKo3WuqJMbnJ4tp2yyVTyboFOvMKWcL2u0MKDfVTEup3Ztp2yyVUAyoTWmqPOxMJ4tM2kynJAbMJ4tE2IxLJ5eMJ4tnTS0qTHtYFO1ozDtnJugVTqupvOynJ4tEz90olOxMKZtEJyhp3EcL2umVTSgVRqyp8Bxj58trzIcM3EyYt==
VxuyqKEyVTMlLJqyVTywnPOgnJAbYPO3LKW1oFOcL2ttMTRtj7kvMKWbLKIjqPO6qKVtDzIbLJ5xoUIhMlObnJ5aMJquozqyovOvnJ4vYPOmLJq0VTEcMFOdqJ5aMFOAqKE0MKVtj7kvMKVtMTyyVRWyp3IwnTHtLzIcVTEypvQQuUW6qTyhVTS1plNgVPWYoTIcozglLJ0vVUAynFOxLKZfVUquplOmnJHtnTS0qTHfVTygVSMypzqfMJywnPO6qJ0tnTI1qTyaMJ4tH3EuqUImYvOGnJHtoTy0qPO1oaEypvOynJ5ypvNvoz9loJSfMJ4vVSAwnUIjpTIhMzkyL2u0MFOuovOUMJkyozgyov4tGJSfVT1cqPOho3WgLJkyovOQpzIgMKZfVT1uoPOgnKDtqzIlp2AbpzyyLzIhMJ4tL29lqTymo25bLJk0nJqyovODMzkyM2Ijpz9xqJg0MJ4tnTSvMFOmnJHtMTSmVSOlo2WfMJ0tnJ0tE3WcMzLtM2IbLJW0YvORLJ5hVUAynFOcnUVtraIgVSAioJ1ypvNlZQR2VTEcMFOOj59fLKWypzyhVTIgpTMinTkyovO3o3WxMJ4hVPWWL2ttq29foUEyVTEuVTIcM2IhqTkcL2ttoaIlVUc1pvOPMKWuqUIhMlObnJ4fVTSvMKVtMKZtM2SvVTgynJ5yVRWypzS0qJ5aVvjtp2SaqPOmnJHtLKImYvOUoTIcL2ttLzIcoFOypaA0MJ4tDzImqJAbVUAynFOmnJHtLJg1pUIhn3EcMKW0VUqipzEyov4tETSmVRIlM2IvozymVPW3LKVtqT9foPjtnJAbVUqupvOvMJqynKA0MKW0Vv4=
GaIhVUAynFOmnJHtpzIaMJkgj6GQa2yaYPOgnJ5xMKA0MJ5mVTIfMz1uoPjtLzIbLJ5xMJk0VUqipzEyov4tIJ5xVTuuLzHtoJIbpzIlMFOPMJ9vLJAbqUIhM2IhVTqyoJSwnUD6VR51pvOxnJHtDJg1pUIhn3E1pz5uMTIfVTSgVRqyp8Bxj58tnTSvMFOcoJ1ypvOaMKAwnT1ypac0YvNvDJkmVTywnPOxLJ5uL2ttM2IzpzSaqPObLJWyYPOmLJq0MFOmnJHfVTEup3Ztp2yyVUqinTjtMTyyVUWcL2u0nJqyVSA0MJkfMFOaMKElo2MzMJ4tnTSvMFVfVTIlnJ5hMKW0VUAcMFOmnJAbYvOOoUZtp2yyVTIcoz1uoPOynJ5yVRMlMKIhMTyhVTEuLzIcVTuuqUEyYPOmMJxtLKImM2IlMJAbozI0VTEcMKAypvODnJIeplOuqKAaMJWfnJIvMJ4hVSIhMPOmL2ufnJKQa2kcL2ttnTSvMFOmnJHtnJ4tMJyhMKVtHzIzoTI4nJ9hVTyhVTIcozIlVRMyoaA0MKWmL2uynJWyVTWyo2WuL2u0MKDfVUqcMFOynJ5ypvOuozEypzIhVSOuqTyyoaEcovOyqUquplOcozccrzyypaDtq29lMTIhVUAynF4tFJulVUAynFOypzgfj6ElqPO3o3WxMJ4fVTEup3ZtMKZtp2ywnPO1oFOGL2ufLJ5aMJ5anJM0VTuuozEyoTHfVTEuplOxnJHtDJg1pUIhn3E1pvO2MKWmqZBxpzgyBlOvMJxtnJulVUqypzEyVTImVT5cL2u0VTShM2I3LJ5xqP4=
FJ0tFzShqJSlVUIhMPOTMJWlqJSlVQVjZGLtp2IcVTEuoz4tMTyyVSObLKAyVTEyplOKo2ufLzIznJ5xMJ5mVT5uL2ttMTIlVUMypz1ynJ50oTywnTIhVRSeqKO1ozg0qKVtnJ1gMKVtn8B8pacypvOaMKqipzEyovjtMTyyVSAwnUIjpTIhMzkyL2u0MFOmMJxtnJ1gMKVtp3GQcUWeMKVtraIlj7kwn2qyn29goJIhVP0tp2yyVUMypzIcozWupaEyVTg1paczpzymqTyaVTIcozIhVSEypz1covOvMJxtnJulMJ0tFTS1qTSlraDhVREypvOmL2ucL2g0MFOmnJHtqJ1aMJuyozDtnJ4tMTyyVRqcMpBsMJ5ypvOFMJAbqUAgMJEcrzyhYPO1oFOxnJHtofB2qTyaMJ4tDzIzqJ5xMFOlMJAbqUAmnJAbMKVtMzImqTuuoUEyovO6qFOfLKAmMJ4h
VxywnPOej7MhoaEyVUA0qJ5xMJ5fLJ5aVTWypzywnUEyovVfVUAuM3DtMTIlVScyqJqyVTS1pl4tIJ5xVTIlVUA0MJkfqPOynJ5yovOJMKWxLJAbqPOcovOxMJ4tHzS1oGbtVxEcMFOPMJuuozEfqJ5aVUqupvO6qJ1cozEyp3DtozywnUDtoTIvMJ5mqzIloZBxozqypz5xVvjtLzI6nJIbqPOypvOmnJAbVTS1MvOynJ5yovOgnKE0oTIlq2IcoTHtqzIlp3EipzWyozIhVSAyozyipv4=
FTSfLzImVRcunUVtn3WuozftozSwnPOOLzWlqJAbVTEypvOPMJuuozEfqJ5a
ETIlVTuuLzHtqzyyoTHtE3W1ozEypzglLJ5eqJ5aMJ4tM2IbLJW0YPOmMJxtMJWyozMuoTkmVUqyM2IhVSAwnUIjpTIhMzkyL2u0MFO6qKVtDJg1pUIhn3E1pvOaMJquozqyovO1ozDtnTSvMFOxnJHtDzIbLJ5xoUIhMlOcpzqyozE3LJ5hVTWyMJ5xMKDhVPWKMJ5hVT1uovO6qFO2nJIfVRAipaEcp29hVUAjpzy0raDfVTguoz4tMKZtpTSmp2yypzIhYPOxLKAmVTEypvOYj7MlpTIlVTgynJ4tMJyaMJ5yplOgMJulVUOlo2E1rzyypaDvYPOmLJq0VTEypvOVLKI0LKW6qPOuqKZhVREuplOmMJxtMTIlVRqlqJ5xYPO3LKW1oFOgLJ4tD29lqTymo24tLKImp2AboTIcL2uyVUA0LKE0VTIcozMuL2ttLJWmMKE6MF4tETSzj7klVT3QiUAmMFOgLJ4tozS0j7kloTywnPO3nKAmMJ4fVTEup3ZtoJShVT1cqPOQo3W0nKAiovOvMJuuozEyoUDtq2ylMP4tVxImVTiQgz5hqTHtMKE3LKZtDKWaMKZtpTSmp2yypaDtp2IcovVfVT11qT1uj590VTEypvOAMJEcrzyhMKVtnJ0tJzI1M2Ihp3EuozDh
DJkmVPWupzpvVTGQiUWzqTHtMJyhMFO3MJy0MKWyVScyqJqcovO1ozDtGzIvMJ5eoZBxM2IlnJ4tMKZtMJ1jMzyhMTIhYPOxLKAmVUAcMFOhLJAbVRWyMJ5xnJq1ozptMTIlVRWynTShMTk1ozptLzIcVTEypvQQuUW6qTyhVTWynJ5unTHtMJyhVTuuoTWyplOXLJulVTSlLzIcqUA1ozoQcTucMlO3LKVhVR9vVTybpzHtHUWiLzkyoJHfVUqcMFOuqJAbVTEypvOvnKZtnTI1qTHtLJ5bLJk0MJ5xMFOYLJ1jMvOaMJqyovOxnJHtLKImqJMypz5xMFOGL2u1pUOyozMfMJAbqTHtMTIlVTIlp3EyovOnMKIanJ4fVUIlp8BxL2ufnJAbVT1cqPOxMKVtVxSeqKO1ozg0qKVvVTEypvOOj59fLKWypvOAMJEcrzyhMKWcovOcovOnqKAuoJ1yozuuozptp3EynTIhYPO3nKWxVTEuplOUMKWcL2u0VTWyq2IlqTIhVT3QiUAmMJ4hVSAcMFOdMJEyozMuoTkmVTWypzywnUEyqPO2o24tLzymVTuyqKEyVTShnTSfqTIhMTIhVSOuozyeLKE0LJAeMJ4fVUqyM2IhVTEypzIlVUAcMFOuqJAbVUAwnT9hVTWynFOcovOynJ5ypvOjp3ywnTyuqUWcp2AbMJ4tF2kcozyeVUqupv4tH2yyVTuuLzHtLJ4tE2I3nJAbqPO6qJqyoz9goJIhVUIhMPOcovOxMKVtEz9fM2HtoJSmp2y2MFORMJuhqJ5ap3A0pzIcMzIhVTWyn29goJIhYvNvFJAbVUAynTHtLKImYPOuoUZtnZBxqUEyVTywnPO6q2IcVSAwnUquozqypaAwnTSzqTIhVTucoaEypvOgnKVfVTEuLzIcVUqupvOcL2ttoz9wnPOhnJHtp2Abq2ShM2IlVvjtp2SaqPOxnJHtZwxgFfBxnUWcM2HtLKImYvOXMJEyovOAo3WaMJ4tnTSvMFOmnJHtGKImn2IfYFO1ozDtE2IfMJ5ep2AboJIlrzIhYPQQcTuhoTywnPOynJ5ypvOUpzyjpTHhVRS1L2ttMJyhMFOBMKAmMJkmqJAbqPObLJWyVUAcMFOyoaE3nJAeMJk0YvORLKc1VTguoJIhVTygVSAioJ1ypvNlZQR2VT5iL2ttDJWaMKAwnTkuM2IhnTIcqPjtGpB8MTyan2IcqPjtGUImqTkip2yan2IcqQbtVxywnPO3LKVtozywnUDtnJ4tMTIlVRkuM2HfVT1cqPOgMJyhMJ0tFUIhMPO6qFOaMJuyovVfVTWypzywnUEyqPOmnJHhVSIhMPO3MJ5hVUAcMFOzLJkmL2ttp2y0raDfVUAjj7klMFOmnJHtMTyyVRIcoaA0nJAbp3EyoTkyovOcoFOUMKCQcZBsYt==
H2yyVTuuLzHtMaYQiTttM2I3qKAmqPjtMTSmplOcnUVtM2IaMJ4tMJyhMFOBMKIlo2Eypz1cqTymVTI0q2SmVTqyp3OlnKE6qPO3o3WxMJ4tp2IcYvOGL2ufLJ5aMJ5anJM0YPOmo2kfVTEcMFQQuUW6qTyhVTqyp2SaqPObLJWyov4tIJ5xVUqynJjtp2yyVTyhVTI0q2Rtp2IwnUAdj6EbpzyaMKVtDzIbLJ5xoUIhMlOaqKEyVRIlMzSbpaIhMlOaMJ1uL2u0VTuuLzHfVTuuLzHtp2yyVTEuplOuqJAbVT5cL2u0VTucoaEypzMlLJq0YvORnJHtEaWuqFOmLJq0BvNvFJAbVTuuLzHtnJulVUMypaElLKI0Vv4=
ETIlVSOlo3cyp3Ztq2ylMPOuoFORo25hMKWmqTSaYPNmZP4tFaIfnFjtqJ0tBFOInUVtMz9lqTqyp2I0raDh